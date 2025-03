Η Μπέλα Ράμσεϊ από το "The Last of Us" διαγνώστηκε με αυτισμό - «Ήταν μια απελευθερωτική εμπειρία»

Μέλος του συνεργείου παρατήρησε τα σημάδια και την συμβούλεψε να το ψάξει

Η υποψήφια για Emmy πρωταγωνίστρια του The Last of Us, Μπέλα Ράμσεϊ, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στη βρετανική Vogue ότι αναζήτησε διάγνωση αυτισμού αφού ένα μέλος του συνεργείου αναγνώρισε σημάδια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης σεζόν. Σύμφωνα με τη Ράμσεϊ, η επιβεβαίωση της διάγνωσης ήταν μια «απελευθερωτική» εμπειρία. Η Ράμσεϊ πρωταγωνιστεί ως Έλι Γουίλιαμς στο The Last of Us, το οποίο επιστρέφει στις 13 Απριλίου με 2η σεζόν στο HBO.

«Έχω μιλήσει στο παρελθόν για τη νευροδιαφορετικότητα, αλλά για κάποιο λόγο δεν ήθελα ποτέ να πω ακριβώς τι ήταν. Διαγνώστηκα με αυτισμό όταν γυρίζαμε την πρώτη σεζόν του The Last of Us»

Η ηθοποιός εξήγησε πως ένα μέλος της παραγωγής, που έχει κόρη με αυτισμό, υποψιάστηκε ότι και η ίδια μπορεί να βρίσκεται στο φάσμα. Αυτό την ώθησε να αναζητήσει επίσημη ψυχιατρική αξιολόγηση και διάγνωση. Η Ράμσεϊ περιέγραψε τον εαυτό της ως «παράξενο» και «μοναχικό», παραδεχόμενη ότι είχε πάντα την απορία αν ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Αντιμετωπίζει επίσης αισθητηριακά ζητήματα, κάτι σύνηθες στα αυτιστικά άτομα, και ανέφερε πως έχει «επώδυνη υπερευαισθησία στις μικροεκφράσεις και τη γλώσσα του σώματος των άλλων».

Όπως σχολίασε η ίδια, η διάγνωση ήταν «λυτρωτική», καθώς της επέτρεψε να βλέπει τον κόσμο με περισσότερη κατανόηση προς τον εαυτό της και τις δυσκολίες της.

«Μου δίνει τη δυνατότητα να κινούμαι στη ζωή με περισσότερη χάρη, χωρίς να νιώθω άσχημα που δεν μπορώ να κάνω εύκολα καθημερινά πράγματα που για τους άλλους φαίνονται απλά», εξήγησε.

«Πάντα παρατηρούσα και μάθαινα από τους ανθρώπους. Το να πρέπει να μάθω πιο συνειδητά πώς να κοινωνικοποιούμαι και να αλληλεπιδρώ με τον κόσμο γύρω μου με βοήθησε και στην υποκριτική.» Η Ράμσεϊ ανέφερε ακόμα ότι η παρουσία της στα γυρίσματα τη βοηθά να κρατά μια καθημερινή ρουτίνα: «Έχω μια συγκεκριμένη ώρα που πρέπει να είμαι εκεί, μου λένε τι να φορέσω, πώς και πού να σταθώ, τι να φάω.»