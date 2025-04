Καρολίν Νταριάν: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό παλεύει για κάθε άνθρωπο εκεί έξω που έχει πέσει θύμα βιασμού

«Υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες που είναι πραγματικά μόνες»

Τον Νοέμβριο του 2020, η Καρολίν Νταριάν ήταν μια κανονική γυναίκα. Είχε τη δουλειά της στο Παρίσι και μεγάλωνε τον μικρό της γιο, Τομ, με τον σύζυγό της, Πολ. Μέχρι που όλα άλλαξαν όταν εκείνος έλαβε ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα της Καρολίν, Ζιζέλ Πελικό. Τη συνέχεια την ξέρουμε όλοι. Όσα του είπε η Ζιζέλ στο τηλέφωνο, δεν θα άλλαζαν μόνο τη δική τους ζωή, αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά τα γράφει η Καρολίν και στα απομνημονεύματά της, I'll Never Call Him Dad Again.

Η Ζιζέλ έγινε διεθνές σύμβολο για τον αγώνα ενάντια στην κουλτούρα του βιασμού και η Καρολίν Νταριάν είναι τώρα ακτιβίστρια με τη δική της οργάνωση. Μάχεται για όσους ανθρώπους έχουν βιαστεί, αφού πρώτα τους έχουν ναρκώσει με χημικές ουσίες. Η ίδια, επιδιώκει επίσης να αποδείξει στο δικαστήριο ότι ήταν άλλο ένα από τα θύματα του πατέρα της, Ντομινίκ, υποβάλλοντας νομική καταγγελία τον περασμένο μήνα.

«Για μένα, δεν πρόκειται μόνο για μία γυναίκα, εάν καταλαβαίνετε τι εννοώ», λέει η Καρολίν Νταριάν σε συνέντευξή της στο Glamour. «Υπάρχουν τόσα πολλά θύματα που έχουν υποφέρει από σεξουαλική κακοποίηση και δεν πρόκειται μόνο για έναν ήρωα, αλλά για πολλούς ήρωες που πρέπει να υποστηρίξουμε... Δεν θέλω να ξεχάσω τους άλλους. Υπάρχουν τόσες πολλές γυναίκες, ακόμα και παιδιά, που είναι πραγματικά μόνες και μερικές φορές εγκαταλελειμμένες από την ίδια τους την οικογένεια. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό», συνεχίζει.

Μιλώντας για τα απομνημονεύματά της, η ίδια αναφέρει πως το να γράφει και να μοιράζεται όσα έζησε είναι θεραπευτικό. «Όταν ανακάλυψα τη βία των γεγονότων, όλα αυτά τα γεγονότα που βγήκαν στη φόρα, ήταν κάτι σαν έκτακτη ανάγκη. Απλά έπρεπε να τα γράψω για να αποστασιοποιηθώ λίγο και επίσης για να μεταβολίσω όλα αυτά τα πράγματα. Ήθελα απλώς να είμαι αυθεντική και αληθινή με τον εαυτό μου, γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου που έχασα τελικά».

«Με νάρκωσε, πιθανότατα για να με κακοποιήσει σεξουαλικά»

Η Καρολίν υπέβαλε νομική καταγγελία κατά του Ντομινίκ τον Μάρτιο, κατηγορώντας τον ότι τη νάρκωσε και την κακοποίησε σεξουαλικά. «Είχα αποφασίσει να περιμένω μέχρι το τέλος της δίκης της μητέρας μου για να υποβάλω μήνυση κατά του Ντομινίκ για το πραγματικό γεγονός ότι ξέρω ό,τι συνέβη σε μένα. Με νάρκωσε, πιθανότατα για να με κακοποιήσει σεξουαλικά. Υπάρχουν φωτογραφίες μου. Υπάρχουν κάποια σοβαρά γεγονότα που δεν ερευνήθηκαν πραγματικά από τη γαλλική αστυνομία. Έτσι, με τον νέο μου δικηγόρο, τώρα περιμένουμε ακόμα τους εισαγγελείς να μου δώσουν μια απάντηση. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσουν να ανοίξει ξανά ο φάκελος, ή αν θα κάνουν κάποια άλλη έρευνα. Απλά περιμένω».

Σήμερα, όπως διαβάζουμε στο Glamour, έχει ιδρύσει τον οργανισμό #MendorsPas ή Don't Put Me Under, για να ευαισθητοποιήσει και να καταπολεμήσει τη μάστιγα των βιασμών και των σεξουαλικών επιθέσεων που προκαλούνται από ναρκωτικά. Εκεί, εκπαιδεύει επαγγελματίες, έρχεται σε επαφή με θύματα, ενώ συνεργάζεται και μια δομή υγείας στη Γαλλία με επικεφαλής έναν φαρμακοποιό, προκειμένου να υπάρχει μια πλατφόρμα όπου όλα τα θύματα μπορούν να μιλήσουν με εκπαιδευμένους ανθρώπους. «Συνεργάζομαι επίσης στενά με τους πολιτικούς. Αυτήν τη στιγμή εργαζόμαστε σε μια κυβερνητική αποστολή και η έκθεση θα σταλεί στο υπουργείο μας στις 12 Μαΐου με σαφείς συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές για την πραγματική βελτίωση της υποστήριξης των θυμάτων στη Γαλλία», τονίζει.

Η Καρολίν Νταριάν θέλει όλα τα «θύματα να ακουστούν, να γίνουν πιστευτά, να και να υποστηριχθούν».