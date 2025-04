Στο Αφγανιστάν, ο τοκετός δεν σηματοδοτεί πάντα την αρχή της ζωής. Aνά 100.000 γεννήσεις, 620 γυναίκες πεθαίνουν

Tο 2023 σε ολόκληρο τον κόσμο υπήρξαν 260.000 μητρικοί θάνατοι, που ισοδυναμούν με 712 γυναίκες τη μέρα

Το Αφγανιστάν έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας στον κόσμο και το υψηλότερο συνολικά σε όλη την Ασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2023 σε ολόκληρο τον κόσμο υπήρξαν 260.000 μητρικοί θάνατοι, που ισοδυναμούν με 712 γυναίκες τη μέρα. Στο Αφγανιστάν, ανά 100.000 γεννήσεις, 620 γυναίκες πεθαίνουν. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις γυναίκες στις απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές της χώρας, όπου ζει η πλειοψηφία των πολιτών. Και η υγειονομική περίθαλψη σε αυτές τις περιοχές είναι πολλές φορές ανύπαρκτη. Στην περιοχή Kuran wa Munjan της επαρχίας Badakhshan, οι έγκυες γυναίκες έχουν για συντροφιά μόνο τις κραυγές τους όταν αρχίζουν οι πόνοι του τοκετού. Τελικά, κάποιες χάνουν τη ζωή τους ή τα παιδιά τους.

Η Γκουλνίσα (Gulnisa), μια 28χρονη μητέρα τριών παιδιών από την περιοχή Pas-Kuran της Badakhshan, έχασε το τέταρτο παιδί της κατά τη διάρκεια του τοκετού τον Ιανουάριο, διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του More to Her story. Μεταφέρθηκε στην πλησιέστερη κλινική μέσα από χωματόδρομο με γαϊδουράκι. Παραλίγο να πεθάνει η ίδια. Μέχρι το πρωί, ήταν πολύ αργά για το νεογέννητό της. «Ο δρόμος είναι τόσο κακός και δεν είχαμε μεταφορικό μέσο. Ακόμα και αν είχαμε, κοστίζει 2.000 έως 3.000 Αφγανιστάν (28-42 δολάρια)», είπε η αδελφή της Γκουλνίσα. Το μωρό της πέθανε από ασφυξία κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η Μαγκούλ (Mahgul), η οποία περίμενε το πρώτο της παιδί, πέθανε από σοβαρή αιμορραγία καθ' οδόν προς την κλινική στο Kuran wa Munjan. Τη μετέφεραν επίσης με γαϊδουράκι για να γεννήσει, αλλά απεβίωσε στη διαδρομή πριν φτάσει. Ούτε το μωρό της επέζησε. «Δεν έχουμε καμία κλινική, κανένα φάρμακο, καμία θεραπεία, κανέναν γιατρό και οι δρόμοι είναι κατεστραμμένοι. Η αδελφή μου δεν είναι η πρώτη γυναίκα που πεθαίνει κατά τη διάρκεια του τοκετού - πολλές γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο», δήλωσε ο αδελφός της Μαγκούλ.

«Οι γυναίκες όταν αρρωσταίνουν, συχνά αυτοθεραπεύονται»

Πριν από περίπου ένα μήνα, η ιστοσελίδα Tolonews ανέφερε, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ότι το έτος 2024-2025, τουλάχιστον 20 γυναίκες πέθαναν κατά τη διάρκεια του τοκετού σε ένα μόνο χωριό της περιοχής Kuran wa Munjan. Η Μαχμπεγκούμ, μια 28χρονη δασκάλα από το Aywim στο Kuran wa Munjan, δήλωσε ότι η κατάσταση στο χωριό τους είναι καταστροφική. «Οι γυναίκες εδώ αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ιδίως οι έγκυες γυναίκες. Για παράδειγμα, όταν αρρωσταίνουν, συχνά αυτοθεραπεύονται», είπε.

«Οι έγκυες γυναίκες αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις», συνέχισε προσθέτοντας ότι μερικές αγροτικές περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε γιατρούς ή ιατρική υποστήριξη, αναγκάζοντας πολλές γυναίκες να στηρίζονται στην αυτοθεραπεία ή στους αυτοκατευθυνόμενους τοκετούς. «Μόλις φέτος τον Μάρτιο, δύο γυναίκες από το χωριό μας έχασαν τα μωρά τους κατά τη διάρκεια του τοκετού επειδή είχαν κοινές ασθένειες όπως πονοκεφάλους ή πόνους στο σώμα». «Αυτός είναι ο αριθμός που έχω δει, και θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Δεδομένου ότι η απόσταση μεταξύ των χωριών είναι τόσο μεγάλη όσο και το ταξίδι μιας ημέρας, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ακριβή διάκριση της διάδοσης των ειδήσεων για τις τοπικές γεννήσεις και τους θανάτους. «Έχει γίνει κανόνας να πηγαίνουν στραβά οι γεννήσεις ή να πεθαίνουν μωρά», είπε.

Στο Αφγανιστάν, ο τοκετός δεν σηματοδοτεί πάντα την αρχή της ζωής, αλλά το τέλος της.