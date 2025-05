Πώς η σοκολάτα Ντουμπάι έγινε το απόλυτο viral της εποχής;

Οι λιγούρες μιας εγκυμονούσας δημιούργησαν την πιο viral σοκολάτα

Αν δε ζεις σε κάποιο πηγάδι, τότε γνωρίζεις την παγκόσμια φρενίτιδα που έχει προκαλέσει η σοκολάτα Ντουμπάι. Έχει κατακλύσει το ίντερνετ και πλέον σε όλα τα social media, κόσμος ανεβάζει βίντεο δοκιμάζοντας διάφορες παραλλαγές της. Επίσης, αν κάποιος ταξιδέψει στο Ντουμπάι, είναι δεδομένο πως θα αγοράσει μία τέτοια σοκολάτα, αλλιώς θα είναι σαν να μην πήγε. Αλλά καλά όλα αυτά, αλλά πώς φτάσαμε να γίνεται viral μία σοκολάτα;

Ίσως να σε ξαφνιάσει το γεγονός πως η εφεύρεση της οφείλεται στις λιγούρες μια εγκύου. Ο κόσμος την ευχαριστεί γι’αυτό, μάλλον. Η αυθεντική σοκολάτα Ντουμπάι συστήθηκε στο κοινό από την FIX Dessert Chocolatier το 2022, όταν η Βρετανοαιγύπτρια ιδρύτρια της εταιρείας, Σάρα Χαμούντα, θέλησε να δημιουργήσει κάτι μοναδικό και ιδιαίτερο, προκειμένου να ικανοποίησει τη λιγούρα της για κανταΐφι και φιστίκι. Η ονομασία που έδωσε στη σολάτατα η FIX, ήταν “Can’t Get Knafeh Of It”.

Η “Can’t Get Knafeh Of It” κατέγραψε παγκόσμια επιτυχία όταν η Tiktoker και ινφλουένσερ, Μαρία Βεχέρα, ανέβασε ένα βίντεο γεμάτο ενθουσιασμό, όπου δοκιμάζει τη σοκολάτα μέσα στο αυτοκίνητό της, τον Δεκέμβριο του 2023. Έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας για την ακρίβεια πάνω από 125 εκατ. προβολές, γεννώντας έτσι εκατομμύρια θαυμαστές παγκοσμίως που ήθελαν απεγνωσμένα να τη δοκιμάσουν. Πολύ σύντομα η σοκολάτα έγινε τάση, για να “βαφτιστεί” στη συνέχεια “σοκολάτα Ντουμπάι”.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC ο Γιέζεν Αλάνι, συνιδρυτής της FIX, περιέγραψε την παγκόσμια προσοχή ως “τιμητική”. Ωστόσο, παρόλο που η FIX έχει στα σχέδιά της τη διεθνή επέκταση, η σοκολάτα “Can’t Get Knafeh Of It” παραμένει διαθέσιμη μόνο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, γεγονός που ώθησε ανεξάρτητους σοκολατοποιούς και πολυεθνικές, να δημιουργήσουν απομιμήσεις για να καλύψουν την ζήτηση. Αν και απομιμήσεις, μια χαρά την έκαναν τη δουλειά τους. Δεν υπάρχει μέρος που να μην μπορεί να βρει κάποιος τη σοκολάτα Ντουμπάι. Και η ζήτηση είναι τόσο μεγάλη που ήδη έχει προκαλέσει ελλείψεις στα αποθέματα φιστικιού.

Αλλά εκτός από την ίδια την εταιρεία που λάνσαρε τη σοκολάτα, ευκαιρίες έχουν δημιουργηθεί και για τους ίδιους τους σοκολατοποιούς, όπως για τη Maison Samadi, που ήταν από τις πρώτες που λάνσαρε τη δική εκδοχή, με το όνομα “Dubai Viral Style Chocolate”.

Η Μονίκ Νέιβελ, αναλύτρια στην Euromonitor International, επεσήμανε πως παρότι τα social media έδωσαν ώθηση, η περιορισμένη διαθεσιμότητα κρατάει το ενδιαφέρον ζωντανό. Η FIX διαθέτει μόνο 500 μπάρες την ημέρα, και μόνο σε συγκεκριμένες ώρες μέσω της εφαρμογής Deliveroo. Αυτή η σπανιότητα προκαλεί το φαινόμενο “fear of missing out”, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τη ζήτηση. «Το όνομα ‘Ντουμπάι’ προσδίδει στη σοκολάτα μια αίσθηση πολυτέλειας», εξήγησε. Οι καταναλωτές τη συνδέουν με ξενοδοχεία πολυτελείας, λαμπερά εμπορικά κέντρα και επιδόρπια καλυμμένα με φύλλο χρυσού. Η σοκολάτα Ντουμπάι ενσαρκώνει όλα αυτά.

Επιπλέον, έχει βαθιές ρίζες στη μεσανατολική παράδοση – μνήμες από οικογενειακά τραπέζια, κεράσματα και γεύσεις από φιστίκι και κανταΐφι.

Η ίδια η Χαμούντα, σε συνέντευξή της, ανέφερε: «Ήθελα, από την πρώτη μπουκιά, οι άνθρωποι να ξαναζούν στιγμές από το παρελθόν τους». Και για πολλούς, αυτή η πρώτη μπουκιά είναι ένα ταξίδι στις αγορές της Μέσης Ανατολής, γεμάτες γλυκές μυρωδιές φιστικιού».