Νέα ταινία “Lord of the Rings”: Η επιστροφή του Gollum έρχεται τον Δεκέμβριο του 2027

Ο Gollum επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη τα Χριστούγεννα του 2027, με νέα ταινία από τον Άντι Σέρκις και την ομάδα του Πίτερ Τζάκσον

Ο αγαπημένος αντι-ήρωας του σύμπαντος του Τόλκιν, Gollum, πρόκειται να επιστρέψει στους κινηματογράφους με την live-action ταινία “The Hunt for Gollum”, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Δεκεμβρίου 2027, όπως ανακοίνωσε επίσημα η Warner Bros.

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του "The Hunt for Gollum" δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς και οι έξι ταινίες των τριλογιών "The Lord of the Rings" και "The Hobbit" του Πίτερ Τζάκσον έκαναν πρεμιέρα τον Δεκέμβριο, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Κάθε τριλογία σημείωσε τεράστια εισπρακτική επιτυχία, αποφέροντας περίπου 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η νέα αυτή προσθήκη στο κινηματογραφικό σύμπαν του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών σκηνοθετείται από τον Άντι Σέρκις, ο οποίος επιστρέφει και στον ρόλο που τον καθιέρωσε διεθνώς.

Η ταινία, που είχε αρχικά προγραμματιστεί για το 2026 αλλά μετατέθηκε για έναν χρόνο, εξερευνά μια «έντονη και ανομολόγητη» πτυχή της ιστορίας της Μέσης Γης, σύμφωνα με τον παραγωγό Φιλίπα Μπόγιενς. Η πλοκή εκτυλίσσεται χρονικά μετά το πάρτι γενεθλίων του Bilbo και πριν από τα γεγονότα στα ορυχεία του Moria, φωτίζοντας μια σκοτεινή περίοδο μέσα από την οπτική του ίδιου του Gollum.

Η ταινία φέρει τη σφραγίδα της βραβευμένης με Όσκαρ δημιουργικής ομάδας που βρίσκεται πίσω από τις αρχικές τριλογίες “The Lord of the Rings” και “The Hobbit”, δηλαδή τον Πίτερ Τζάκσον, τη Φραν Γουόλς και την Φιλίπα Μπόγιενς, οι οποίοι επιστρέφουν ως παραγωγοί και συμμετέχουν ενεργά σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα το πλήρες καστ, ο Ian McKellen (Gandalf), ο Orlando Bloom (Legolas) και ο Viggo Mortensen (Aragorn) έχουν εκφράσει δημόσια το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν, εφόσον η ιστορία το δικαιολογεί.

Η “The Hunt for Gollum” θα είναι η πρώτη live-action ταινία της σειράς από το 2014 (The Hobbit: The Battle of the Five Armies), ακολουθώντας την πρόσφατη επιτυχία της anime παραγωγής “The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim” το 2024.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο θετικών εξελίξεων για τη Warner Bros. Discovery, με ενισχυμένα οικονομικά αποτελέσματα και αυξημένα έσοδα από τις streaming υπηρεσίες της.