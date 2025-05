Γίνεται το Φεστιβάλ των Καννών να μην παίρνει θέση για τον πόλεμο στη Γάζα;

Η Φατιμά Χασούνα, είναι η πρωταγωνίστρια του «Put Your Soul on Your Hand and Walk», ενός νέου ντοκιμαντέρ της Σεπιντέχ Φαρσί που θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες αργότερα αυτή την εβδομάδα

Πριν από την τελετή έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2025, περισσότεροι από 350 ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί, άνθρωποι στον χώρο του κινηματογράφου υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή με την οποία καταδικάζουν τη δολοφονία της Παλαιστίνιας καλλιτέχνιδας Φατιμά Χασούνα, καθώς και την «παθητικότητα» - «σιωπή» της βιομηχανίας ως απάντηση στον θάνατό της. Χθες, η Ζιλιέτ Μπινός, η φετινή πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ, απέτισε φόρο τιμής στην 25 ετών φωτορεπόρτερ, λέγοντας πως η «Φατιμά θα έπρεπε να είναι ανάμεσά μας απόψε».

Η Φατιμά είχε περάσει τους τελευταίους 18 μήνες της ζωή της καταγράφοντας την καταστροφή από τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Κατέγραφε μέσα από τον φωτογραφικό φακό της τα πάντα. Αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδισμούς, ανθρώπους να χάνουν τα σπίτια τους, αλλά και τη δολοφονία μελών της οικογένειάς της. Η Φατιμά, είναι επίσης η πρωταγωνίστρια του «Put Your Soul on Your Hand and Walk», ενός νέου ντοκιμαντέρ της Σεπιντέχ Φαρσί που θα κάνει πρεμιέρα στις Κάννες αργότερα αυτή την εβδομάδα. Ανακοινώθηκε ότι θα είναι στο line up ενός μέρους των Καννών με τις «πειραματικές» ταινίες, μία μόλις μέρα πριν σκοτωθεί.

Η Φατιμά Χασούνα σκοτώθηκε μαζί με δέκα μέλη της οικογένειάς της σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη βόρεια Γάζα, στις 16 Απριλίου. Σχεδίαζε να ταξιδέψει στις Κάννες για το ντοκιμαντέρ της Φαρσί. Ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο σε εκείνη, την προσωπικότητά της, το έργο της. Το «Put Your Soul on Your Hand and Walk», αποτυπώνει και την καθημερινή ζωή στην Παλαιστίνη ενώ βρίσκεται υπό πολιορκία. «Έγινε τα μάτια μου στη Γάζα ... φλογερή και γεμάτη ζωή. Κινηματογράφησα τα γέλια της, τα δάκρυά της, τις ελπίδες της και τη θλίψη της», είπε η Φαρσί στο Deadline. Μπορεί η Φατιμά σήμερα να μη ζει, αλλά η φωνή της θα αντηχήσει στις Κάννες. Η ταινία θα προβληθεί στις 15 Μαΐου ως φόρος τιμής στη δημοσιογράφο.

«Δεν καταλαβαίνω αυτή την ιδέα ότι τα φεστιβάλ δεν πρέπει να είναι πολιτικά. Πώς μπορείς να διαχωρίσεις την πολιτική από τη ζωή και ποιος τραβάει αυτήν τη γραμμή; Αυτό που περιμένω είναι τα φεστιβάλ να ξεπεράσουν αυτή την ψεύτικη προσποίηση του "είμαστε απλώς καλλιτεχνικοί". Πραγματικά ελπίζω ότι κάτι μεγάλο θα συμβεί για εκείνη και τη φωνή της και για ό,τι χάσαμε μαζί της», είπε η σκηνοθέτρια του ντοκιμαντέρ σε άλλη συνέντευξή της. Και πράγματι, πώς μπορεί το Φεστιβάλ των Καννών να μην παίρνει θέση στη μεγαλύτερη και πιο θανατηφόρα σύγκρουση για τους δημοσιογράφους στην πρόσφατη ιστορία; Πολλοί εκτιμούν ότι από τον Οκτώβριο του 2023 έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι, σκόπιμα.

Πάμε πάλι στην ανοιχτή επιστολή. Εκεί, οι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί ανέφεραν την «έλλειψη υποστήριξης» από την Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών και προς τον Χαμντάν Μπαλάλ, συν-σκηνοθέτη του No Other Land, αφού τραυματίστηκε σε μια βίαιη επίθεση στη Δυτική Όχθη, λίγες ημέρες μετά τη βράβευσή του με το Όσκαρ. «Ντρεπόμαστε για μια τέτοια παθητικότητα», αναφέρει η επιστολή. «Γιατί ο κινηματογράφος, ένα φυτώριο για κοινωνικά δεσμευμένα έργα, φαίνεται να αδιαφορεί τόσο πολύ για τη φρίκη της πραγματικότητας και την καταπίεση που υφίστανται οι αδελφές και οι αδελφοί μας;».