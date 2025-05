Η Ιαπωνία “πλήγεται” από ένα κόμικ manga του 1999: Προέβλεψε τον σεισμό του 2011 και προβλέπει την ημερομηνία για το 2025

Ακούγεται τρελό, αλλά για κάποιους δεν είναι

Μια ζοφερή πρόβλεψη που έγινε σε ένα κόμικ manga, το 1999, θεωρείται σήμερα υπεύθυνη για τη δραματική πτώση στις κρατήσεις προς την Ιαπωνία, από αρκετές ασιατικές χώρες. Είναι αρκετοί εκείνοι που συνδέουν αυτή την κατακόρυφη πτώση, με το "The Future I Saw”, ένα ιαπωνικό graphic novel, βασισμένο στα “προφητικά” όνειρα της δημιουργού του, Ρίο Τατσούκι. Γιατί όμως;

Ο λόγος κρύβεται στο εξώφυλλο της αρχικής έκδοσης του, που αναφερόταν σε μια μεγάλη καταστροφή που θα λάμβανε χώρα τον Μάρτιο του 2011. Μια ημερομηνία που τελικά, όπως αποδείχθηκε, η Ιαπωνία επλήγει από καταστροφικό σεισμό και τσουνάμι. Στη νέα έκδοσή του, που κυκλοφόρησε το 2021 με επιπλέον υλικό, η Ρίο Τατσούκι προέβλεψε πως η επόμενη μεγάλη καταστροφή θα συμβεί στις 5 Ιουλίου 2025, γεννώντας έτσι πληθώρα ανησυχητικών αναρτήσεων στα social media, με εκκλήσεις ανθρώπων να αποφύγει ο κόσμος την Ιαπωνία, όπως γράφει ο Guardian.

Αν και καμία επιστημονική βάση δεν υπάρχει στους ισχυρισμούς της Τατσούκι, τα όνειρά της φαίνεται πως κέρδισαν την αξιοπιστία του κόσμου από το 2011. Τότε δηλαδή που ο σεισμός και το τσουνάμι που έπληξαν τη βορειοαντολική Ιαπωνία, κόστισαν τη ζωή σε περισσότερα από 18.000 άτομα και προκάλεσαν τριπλή τήξη στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα.

Αναφορικά με στοιχεία του Bloomberg Intelligence, που χρησιμοποίησε δεδομένα της ForwardKeys, η επίδραση της πρόσφατης πρόβλεψης είναι πιο εμφανής στη Νότια Κορέα, την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ. Μόνο για το Χονγκ Κονγκ, οι κρατήσεις είναι χαμηλότερες κατά 50% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ για την περίοδο από το τέλος του Ιουνίου έως και τις αρχές Ιουλίου, σημειώθηκε πτώση έως και 83%.

Η αεροπορική εταιρεία Greater Bay Airlines ανέφερε πως είναι πραγματικά παράξενο που οι κρατήσεις για την άνοιξη ήταν χαμηλότερες από τις προηγούμενες χρονιές, παρά το γεγονός πως ο τουρισμός κορυφώνεται την εποχή της ανθοφορίας των κερασιών. «Περιμέναμε να καλυφθεί το 80% των θέσεων, αλλά οι κρατήσεις έφτασαν μόλις το 40%», δήλωσε ο Χιρόκι Ίτο, γενικός διευθυντής του γραφείου της εταιρείας στην Ιαπωνία, στην εφημερίδα Asahi Shimbun.

Η εταιρεία, μάλιστα, έχει ήδη μειώσει τις πτήσεις προς Ιαπωνία βλέποντας τέτοια πτώση, παρόλο που οι επίσημες αρχές παρακαλούν τους ταξιδιώτες να αγνοήσουν τις φήμες. Ωστόσο, η επανέκδοση του manga έχει πουλήσει σχεδόν 1 εκατ. αντίτυπα.

Φυσικά, οι ειδικοί επισημαίνουν πως είναι αδύνατον να προβλεφθεί με ακρίβεια το πότε και πού θα χτυπήσει ένας σεισμός. Η ίδια η Tatsouki πάντως τόνισε πως δεν πρέπει να λαμβάνονται κατά γράμμα οι προβλέψεις της.