Έρχεται η 5η σεζόν του "Only Murders in the Building"

Η επιτυχημένη σειρά του επιστρέφει με νέα επεισόδια, λαμπερούς καλεσμένους και την Meryl Streep ξανά στον ρόλο της Λορέτα.

Οι λάτρεις του "Only Murders in the Building" έχουν λόγο να χαμογελούν. Η βραβευμένη με Emmy σειράς του Hulu ανανεώθηκε για πέμπτη σεζόν, όπως επιβεβαίωσε ο showrunner Τζον Χόφμαν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα, όπως αποκάλυψε ο εκτελεστικός παραγωγός Νταν Φόγκελμαν (Dan Fogelman) στο Collider.

Η ανακοίνωση για την 5η σεζόν έγινε μόλις μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα της 4ης σεζόν τον Σεπτέμβριο του 2024, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του δικτύου στη συνεχιζόμενη επιτυχία της σειράς.

«Το κρατάμε μυστικό εδώ και περίπου μιάμιση εβδομάδα. Είναι πολύ συναρπαστικό», είχε δηλώσει ο Χόφμαν. «Είμαστε στο δωμάτιο των συγγραφέων για την 5η σεζόν εδώ και δύο εβδομάδες».

Η νέα σεζόν θα αποτελείται από 10 επεισόδια, ενώ η υπόθεση παραμένει επτασφράγιστο μυστικό. Στην 5η σεζόν επιστρέφουν οι βασικοί πρωταγωνιστές: Στιβ Μάρτιν, Μάρτιν Σορτ, Σελένα Γκόμεζ και Μάικλ Σίριλ Κρέιτον. Παράλληλα, προστίθενται μεγάλα ονόματα στο καστ, όπως ο Κίγκαν-Μάικλ Κι, ο Λόγκαν Λέρμαν και η Ρενέ Ζελβέγκερ – όλοι σε ρόλους που δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.

Η Μέριλ Στριπ θα επαναλάβει τον ρόλο της ως Λορέτα, με την ανακοίνωση να γίνεται με χιούμορ μέσω βίντεο που ανέβηκε στο Instagram, όπου η Στριπ και η Γκόμεζ αναπαριστούν σκηνή από το The Devil Wears Prada.

Η σειρά με το λαμπερό τρίο Τσαρλς (Μάρτιν), Όλιβερ (Σορτ) και Μέιμπελ (Γκόμεζ) έχει σαρώσει σε διακρίσεις, με 49 υποψηφιότητες για Emmy, 21 από αυτές για την 3η σεζόν, και βραβείο SAG για το σύνολο του καστ το 2025.

Η 4η σεζόν, που έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2024, μετέφερε τη δράση στο Χόλιγουντ, όπου το podcast τους κινδύνευσε να γίνει ταινία – μέχρι που η Σαζ, σωσίας του Τσαρλς, εξαφανίστηκε.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία κυκλοφορίας της νέας σεζόν, όμως η παραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Μάρτιο του 2025. Με την προσθήκη νέων αστέρων και την επιστροφή παλιών αγαπημένων, η 5η σεζόν αναμένεται πιο φιλόδοξη από ποτέ.