Υπάρχει λόγος που τα διαζύγια αυξάνονται στην αρχή της άνοιξης και στο τέλος του καλοκαιριού

Καθώς και στο γιατί παρατηρείται αύξηση στις αιτήσεις για διαζύγιο από τις γυναίκες

Τα διαζύγια αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Είναι πολλοί οι λόγοι που φέρνουν ένα ζευγάρι σε ρήξη στη σύγχρονη εποχή, αλλά υπάρχει κάτι ενδιαφέρον όταν παίρνουν την απόφαση να ζητήσουν διαζύγιο. Τα περισσότερα ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Ποιο είναι αυτό; Σύμφωνα με τον King Stange -δικηγόρος οικογενειακού δικαίου για περισσότερο από 25 χρόνια- είναι πως οι αιτήσεις κορυφώνονται δύο φορές κατά τη διάρκεια του έτους - η πρώτη είναι στις αρχές της άνοιξης και η δεύτερη στο τέλος του καλοκαιριού.

«Θα έλεγε κανείς πως είναι εποχική δουλειά αυτή που κάνουμε», εξήγησε ο ίδιος σε συνέντευξή του στο NPR, παρομοιάζοντας την με τον φόρτο εργασίας που έχουν οι λογιστές τον Απρίλιο, όταν γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις. Τα τελευταία δέκα χρόνια, ανεξαρτήτως πολιτείας, τα στοιχεία δείχνουν πως πάρα πολλά ζευγάρια επιλέγουν τις δύο συγκεκριμένους περιόδους για να πάρουν διαζύγιο. «Για τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, υπάρχει μείωση στα διαζύγια κατά 50%. Κι αυτό γιατί γιορτάζουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, οπότε βάζει τέτοιες υποθέσεις στην αναμονή», ανέφερε ο Stange.

Με τη σειρά του, ο Raiford Dalton Palmer, δικηγόρος που διαχειρίζεται τα διαζύγια στο Σικάγο, επιβεβαιώνει το παραπάνω μοτίβο. «Είμαστε πάνω από 30 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και τα στοιχεία μας το επιβεβαιώνουν». Οι περισσότεροι πελάτες του έχουν παιδιά, οπότε κατά συνέπεια βάζουν μπροστά το διαζύγιο σε χρονικές περιόδους που δεν διαταράσσουν την οικογενειακή ισορροπία. Αυτό συμβαίνει δηλαδή στις αρχές της άνοιξης ή όταν τελειώσουν οι οικογενειακές καλοκαιρινές διακοπές - και λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά.

Υπάρχουν όμως κι άλλα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τους δύο δικηγόρους. Μελέτη του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον το 2016, ανέλυσε στοιχεία από αιτήσεις διαζυγίων από το 2001 έως το 2015, και σύμφωνα με αυτά ο Μάρτιος και ο Αύγουστος βρίσκονται στην κορυφή. Η μελέτη εξέτασε επίσης δεδομένα από 37 από τις 39 κομητείες της Ουάσιγκτον, όπου ο γάμος μπορεί να λυθεί ακόμη και μέσω ταχυδρομείου.

Η συγγραφέας της μελέτης και καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Julie Brines, είπε στο UW News πως «οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις γιορτές με αυξανόμενες προσδοκίες, παρά τις απογοητεύσεις των προηγούμενων χρόνων. Έχουν την προσδοκία ή την ευκαιρία για μια νέα αρχή, μια αλλαγή, μια μετάβαση σε νέα φάση ζωής. Είναι σαν ένας κύκλος αισιοδοξίας». Κατά τη γνώμη της αυτός είναι ένα βασικός λόγος που τα ζευγάρια συνεχίζουν την προσπάθεια για λίγο ακόμα.

Βέβαια, όπως γράφει το NPR, ο αριθμός των διαζυγίων στις ΗΠΑ, μειώνεται - από 4 διαζύγια ανά 1.000 άτομα το 2000 σε 2,4 ανά 1.000 άτομα το 2023, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Το 2023, η Λουιζιάνα είχε τα λιγότερα διαζύγια, με το Ιλινόις να ακολουθεί.

Η Carol Lee Roberts, πρόεδρος του Institute for Divorce Financial Analysts, εξήγησε πως το πιο σημαντικό μοτίβο που έχει προκύψει τις τελευταίες δεκαετίες, δεν είναι η περίοδος που προχωρούν το διαζύγιο τα ζευγάρια, αλλά η ηλικία τους. «Το μόνο δημογραφικό στις ΗΠΑ που έχει δει αύξηση στα ποσοστά διαζυγίων είναι τα άτομα άνω των 50 ετών -έχει διπλασιαστεί από το 1990 και έχει τριπλασιαστεί για άτομα άνω των 60. Μέρος αυτού του φαινομένου των λεγόμενων «γκρίζων διαζυγίων» οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, αλλά και στο ότι για πολλούς πρόκειται για δεύτερο ή τρίτο γάμο που λήγει.

Τόνισε επίσης πως όλο και περισσότερες γυναίκες είναι εκείνες που ζητούν διαζύγιο. «Μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό είναι η αυξημένη οικονομική ανεξαρτησία και η μεγαλύτερη δυνατότητα εισοδήματος για τις γυναίκες. Και συχνά, η γυναίκα όχι μόνο κερδίζει όσα και ο σύζυγος, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι η βασική οικονομική υποστήριξη».