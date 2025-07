Χιλιάδες φωνές ενώθηκαν σε τραγούδια όπως το «Can’t Get You Out of My Head», το «Spinning Around», αλλά και το «Slow»

Χθες το βράδυ, η Αθήνα θυμήθηκε πώς είναι να χορεύεις με την ψυχή σου. Η Κάιλι Μινόγκ έφερε την Tension Tour στη χώρα μας, και η Πλατεία Νερού μεταμορφώθηκε σε μια pop όαση. Ήμασταν και εμείς εκεί. Είδαμε την πριγκίπισσα της pop να εμφανίζεται στη σκηνή με μια ενέργεια που μας πλημμύριζε.

Η Κάιλι Μινόγκ ήταν αυτό που περιμέναμε: Λαμπερή, επαγγελματίας, αλλά ποτέ απόμακρη. Μιλούσε συνεχώς στο κοινό (φυσικά μίλησε και στα ελληνικά), μοίρασε τριαντάφυλλα στους θαυμαστές της – η Κωνσταντίνα από το κοινό πήρε το τελευταίο, ενώ το χαμόγελό της δεν έσβησε λεπτό. Χιλιάδες φωνές ενώθηκαν σε τραγούδια όπως το «Can’t Get You Out of My Head», το «Spinning Around», αλλά και το «Slow».

Όσο για το show; Είχε επίσης ό,τι περιμένει κάποιος από μια pop εμπειρία: Εντυπωσιακά visuals, έξυπνα transitions, πολλές αλλαγές σε λαμπερά ρούχα (7 συνολικά), χορευτές με κινηματογραφικές κινήσεις και ακραία φωνητικά. Κάθε κομμάτι έμοιαζε με μια μικρή παράσταση, κάθε αλλαγή κουστουμιού μια νέα εποχή. Όλα σε έκαναν να νοσταλγείς το τότε, ακόμα κι άν δεν το έχεις ζήσει. Και αυτό που έμεινε στο τέλος δεν ήταν μόνο η λάμψη. Ήταν η αίσθηση μιας συλλογικής χαράς. Μιας βραδιάς που θύμισε ότι η μουσική - και ειδικά η pop, έχει δύναμη. Να ενώνει, να απελευθερώνει, να θεραπεύει.

Ο αντίκτυπος της καριέρας της Κάιλι Μινόγκ στη μουσική δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Η μακροζωία της οφείλεται στο γεγονός ότι ξέρει να μεταμορφώνεται. Σε συνέντευξή της τον Μάιο, είχε πει ότι δεν είναι έτοιμη να πατήσει το pause button. Ούτε εμείς είμαστε.

Εάν δεν βρέθηκε χθες στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens, πάρε μια δόση Κάιλι.