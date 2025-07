Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μειώσει το όριο ηλικίας ψήφου στα 16 έτη μέχρι τις επόμενες εκλογές

Tο Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται σε ένα μικρό αλλά αυξανόμενο «κλαμπ» εθνών

Η ηλικία ψήφου πρόκειται να μειωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ενόψει των επόμενων εκλογών, επιτρέποντας σε άτομα ηλικίας 16 και 17 ετών να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Για τα πρακτικά, η κίνηση αυτή θα επιτρέπει σε περίπου 1,5 εκατομμύριο περισσότερους εφήβους να ψηφίσουν και θα ευθυγραμμίσει την ηλικία ψήφου με τη Σκωτία και την Ουαλία, όπου οι έφηβοι έχουν ήδη δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των τοπικών συμβουλίων, καθώς και στις εκλογές για τα Κοινοβούλια. Αλλά για άλλες εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των εκλογών για το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, των τοπικών εκλογών στην Αγγλία και όλων των εκλογών στη Βόρεια Ιρλανδία, η ηλικία ψήφου παραμένει τα 18 έτη.

Εκτός αυτού, με τη συγκεκριμένη αλλαγή, το Ηνωμένο Βασίλειο εντάσσεται σε ένα μικρό αλλά αυξανόμενο «κλαμπ» εθνών που αλλάζει τη νομοθεσία σχετικά με το όριο ηλικίας σε ό,τι αφορά στο δικαίωμα ψήφου. Η Βραζιλία μείωσε την ηλικία ψήφου στα 16 έτη το 1988. Η Αυστρία, η Αργεντινή και η Μάλτα ακολούθησαν το παράδειγμα τη δεκαετία του 2000. Πιο πρόσφατα, η Γερμανία και το Βέλγιο αποφάσισαν να αφήσουν τους 16χρονους και τους 17χρονους να ψηφίσουν σε ορισμένες εκλογές, αλλά όχι σε άλλες.

Η δέσμευση για μείωση του ορίου ηλικίας ψήφου στα 16 έτη περιλαμβανόταν στο προεκλογικό μανιφέστο των Εργατικών, αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην ομιλία του Βασιλιά του περασμένου καλοκαιριού, η οποία καθορίζει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για τους επόμενους μήνες. Η κυβέρνηση επιβεβαίωσε τώρα ότι σχεδιάζει να εισαγάγει την αλλαγή στις επόμενες γενικές εκλογές, οι οποίες πρόκειται να διεξαχθούν το 2029, αλλά θα μπορούσαν να προκηρυχθούν νωρίτερα.

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ, ανέφερε ότι «για πολύ καιρό, η εμπιστοσύνη του κοινού στη δημοκρατία μας είχε πληγεί και η πίστη στους θεσμούς μας είχε μειωθεί. Αναλαμβάνουμε δράση για να καταρρίψουμε τα εμπόδια στη συμμετοχή, κάτι που θα διασφαλίσει ότι περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δημοκρατία του Ηνωμένου Βασιλείου, υποστηρίζοντας το Σχέδιό μας για Αλλαγή και υλοποιώντας τη δέσμευσή μας στο μανιφέστο να δώσουμε στους 16χρονους το δικαίωμα ψήφου».

Όπως αναμενόταν, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις σχετικά με τη δυνατότητα των 16χρονων και 17χρονων να ψηφίσουν στις εκλογές. Πολιτικοί, όπως ο συντηρητικός υπουργός Πολ Χολμς, ρώτησε στη Βουλή των Κοινοτήτων: «Γιατί αυτή η κυβέρνηση πιστεύει ότι ένας 16χρονος μπορεί να ψηφίσει αλλά δεν του επιτρέπεται να αγοράσει λαχείο, αλκοολούχο ποτό, να παντρευτεί ή να πάει στον πόλεμο, ή ακόμα και να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές στις οποίες ψηφίζει;». Οι πολίτες, επίσης, χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους ή τις απόψεις τους.

