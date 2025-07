Ο Διάβολος Φοράει Prada 2: Κυκλοφόρησε το πρώτο στιγμιότυπο από τα γυρίσματα, με την Αν Χάθαγουεϊ να επιστρέφει στον ρόλο της

Όσα όσα ξέρουμε μέχρι τώρα για το πολυαναμενόμενο σίκουελ

Το σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada», έχει μπει σε τροχιά γυρισμάτων, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει την Αν Χάθαγουεϊ, ξανά, στον ρόλο της Άντι Σακς, δύο δεκαετίες αργότερα. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει μια σκηνή όπου περπατά βιαστικά στους δρόμους της Νέας Υόρκης, μιλώντας στο τηλέφωνο - κλασσική.

Η Αν Χάθαγουεϊ ανήρτησε και στο προφίλ της στο Instagram φωτογραφία με το ίδιο σύνολο από τη σκηνή, γράφοντας στη λεζάντα «Άντι Σακς 2025». Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη ταινία «Ο Διάβολος φοράει Prada», η Άντι ήταν μια φιλόδοξη δημοσιογράφος που έγινε προσωπική βοηθός της Μιράντα Πρίστλεϊ, της σκληρής αρχισυντάκτριας ενός περιοδικού μόδας με το όνομα Runway. Εφόσον οι λεπτομέρειες της πλοκής που θα ακολουθήσει το σίκουελ παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, δεν είναι γνωστό το τι ακριβώς κάνει η Άντι όλα αυτά τα χρόνια. Στο τέλος της ταινίας, παραιτήθηκε από το περιοδικό και έπιασε δουλειά σε μεγάλη εφημερίδα της Νέας Υόρκης.

Βέβαια, το Variety είχε αναφέρει πως φημολογείται πως η ιστορία θα ακολουθεί την τρομακτική αρχισυντάκτρια του περιοδικού, Μιράντα Πρίστλεϊ, καθώς προσπαθεί να διατηρήσει την καριέρα της εν μέσω της παρακμής του παραδοσιακού έντυπου Τύπου. Αντίπαλός της είναι η πρώην βοηθός της, ο χαρακτήρας της Έμιλι Μπλαντ, που είναι πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος ενός πολυτελούς ομίλου και κρατά στα χέρια της τα διαφημιστικά κονδύλια που χρειάζεται απεγνωσμένα η Πρίστλεϊ.

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λόρεν Γουάισμπεργκερ, είχε πρωταγωνίστρια την Μέριλ Στριπ ως μία τρομακτική αρχισυντάκτρια περιοδικού μόδας, η οποία είχε τρελές απαιτήσεις από τις βοηθούς της. Ο Διάβολος Φοράει Prada κατάφερε, ταυτόχρονα, να σατιρίσει και να αποθεώσει τον κόσμο της μόδας. Με τα χρόνια απόκτησε φανατικό κοινό και μεταφέρθηκε και στο θέατρο ως μιούζικαλ.

Αυτό που ξέρουμε με απόλυτη σιγουριά για το σίκουελ, είναι πως επιστρέφουν βασικοί ηθοποιοί, όπως οι Μέριλ Στριπ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι. Νέα πρόσωπα στο καστ περιλαμβάνουν τον Βρετανό ηθοποιό Κένεθ Μπράνα, που λέγεται ότι θα υποδυθεί τον σύζυγο της Μιράντα Πρίστλεϊ. Ωστόσο, ένας χαρακτήρας που δεν θα επιστρέψει είναι ο Νέιτ, ο φίλος της Άντι, τον οποίο είχε υποδυθεί ο Άντριαν Γκρενιέρ.

Όσον αφορά την πλοκή του σίκουελ, η Λόρεν Γουάισμπεργκερ είχε γράψει μια συνέχεια του αρχικού της μυθιστορήματος, το 2013, με τίτλο Revenge Wears Prada, αλλά δεν είναι σίγουρο πόσο πιστά θα το ακολουθήσει η δεύτερη ταινία.

Στο βιβλίο, η Άντι έχει μόλις γίνει 30, ετοιμάζεται να παντρευτεί και είναι πια επιτυχημένη αρχισυντάκτρια περιοδικού, συνεργαζόμενη με τη φίλη και πρώην «συμπάσχουσα» Έμιλι -μέχρι που η Μιράντα επιστρέφει ξαφνικά στη ζωή της. Λέγεται πως θα αποτελεί τη βάση της ταινίας, αλλά όπως γράψαμε και παραπάνω, το Variety λέγεται πως η κινηματογραφική εκδοχή θα περιέχει σεναριακές προσθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τους ηθοποιούς, επιστρέφει και η βασική δημιουργική ομάδα της πρώτης ταινίας. Ο Ντέιβιντ Φράνκελ θα αναλάβει ξανά τη σκηνοθεσία, ενώ το σενάριο υπογράφει πάλι η Αλίν Μπρός Μακένα, η οποία μετά το 2006 ανέλαβε τις ταινίες Cruella, Morning Glory, 27 Dresses και I Don’t Know How She Does It.

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 1 Μαΐου 2026 - όχι τυχαία ημερομηνία, καθώς είναι το Σαββατοκύριακο πριν το Met Gala, το σημαντικότερο γεγονός της μόδας.