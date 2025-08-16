Παραλία και δικαιώματα: Τι ισχύει με τις ξαπλώστρες, τις ομπρέλες και τα θαλάσσια σπορ;

Μάθε τι επιτρέπεται και τι όχι στην παραλία για να ξέρεις που έχεις δικαιώματα και που υποχρεώσεις

Μπορώ να στήσω την ομπρέλα μου όπου θέλω στην παραλία; Έχω δικαιώματα επειδή πληρώνω ξαπλώστρα; Επιτρέπονται οι ρακέτες, τα SUP, τα jet ski; Αν έχεις αναρωτηθεί ποτέ αυτά (ή έχεις κοντέψει να έρθεις σε κόντρα με τον υπεύθυνο του beach bar ή άλλους λουόμενους), το παρακάτω άρθρο θα σε βγάλει από τη σύγχυση.

Είναι οι παραλίες δημόσιες ή ιδιωτικές;

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά: οι παραλίες στην Ελλάδα είναι δημόσιες και κοινόχρηστες, σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Αστικό Κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι κανένας ιδιώτης, beach bar ή ξενοδοχείο δεν έχει δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση σε οποιονδήποτε. Δεν υπάρχουν “ιδιωτικές παραλίες”, ακόμη κι αν ένα beach bar έχει οργανώσει χώρο με ξαπλώστρες και μουσική.

Αν νιώσεις ότι κάποιος σε εμποδίζει να καθίσεις, να περάσεις ή να στήσεις την ομπρέλα σου σε δημόσιο χώρο, έχεις το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείς – και να το πας και παραπέρα.

Πλήρωσα για ξαπλώστρα. Τι σημαίνει αυτό;

Η πληρωμή για ξαπλώστρα σου προσφέρει το δικαίωμα χρήσης αυτής της υποδομής (ξαπλώστρα, ομπρέλα) για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει ότι:

Έχεις αποκλειστική χρήση του χώρου γύρω της.

Μπορείς να ζητήσεις από κάποιον να φύγει από την παραλία επειδή "είσαι πελάτης".

Αποκτάς δικαιώματα επί της παραλίας.

Αυτό σημαίνει ότι σεβόμαστε την επιλογή όσων θέλουν να καθίσουν ελεύθερα με δική τους ομπρέλα. Η παραλία δεν ανήκει σε κανέναν από εμάς – την μοιραζόμαστε.

Έχω δική μου ομπρέλα. Πού μπορώ να τη στήσω;

Έχεις κάθε δικαίωμα να στήσεις την ομπρέλα σου σε ελεύθερο τμήμα της παραλίας. Ο νόμος υποχρεώνει τους επιχειρηματίες να αφήνουν τουλάχιστον το 50% του μήκους της παραλίας ελεύθερο για κοινή χρήση, με ελεύθερη πρόσβαση.

Αν το beach bar έχει απλώσει παντού ξαπλώστρες και δεν βρίσκεις ούτε ένα σημείο να καθίσεις, μπορείς να κάνεις αναφορά στον Δήμο ή στο Λιμενικό.

Απαγορεύεται να σου ζητήσει κάποιος να απομακρυνθείς από δημόσιο χώρο, εφόσον όμως δεν παρεμποδίζεις άλλους λουόμενους.

Τι ισχύει με ρακέτες και το beach volley;

Οι ρακέτες και τα αθλήματα στην παραλία επιτρέπονται μόνο σε προκαθορισμένους χώρους που έχει ορίσει ο Δήμος, ώστε να μην ενοχλούνται οι υπόλοιποι λουόμενοι.

Αν κάποιοι παίζουν πολύ κοντά σου και νιώθεις κίνδυνο ή ενόχληση (ειδικά όταν είσαι με παιδιά), μπορείς να τους ζητήσεις ευγενικά να μετακινηθούν. Αν αρνηθούν, δικαιούσαι να απευθυνθείς στις τοπικές αρχές.

SUP, κανό, θαλάσσια ποδήλατα, επιτρέπονται;

Ναι, αλλά με όρους. Αν έχεις SUP ή θαλάσσιο ποδήλατο, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, αρκεί να:

Αποφεύγεις τη ζώνη κολύμβησης (με σημαδούρες ή λουόμενους).

Ξεκινάς και επιστρέφεις από ασφαλές σημείο, χωρίς να ενοχλείς τους άλλους.

Δεν εμποδίζεις τους λουόμενους ή το προσωπικό του beach bar.

Να θυμάσαι: πριν νοικιάσεις εξοπλισμό, έλεγξε αν ο επιχειρηματίας διαθέτει άδεια- και αν σου δίνουν σωσίβιο, όπως υποχρεούνται.

Jet ski: Πότε μπορεί να τα χρησιμοποιήσει κάποιος;

Τα jet ski είναι διασκεδαστικά αλλά και επικίνδυνα. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος:

Απαγορεύεται η χρήση τους σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα από την ακτή, όταν υπάρχουν λουόμενοι.

Επιτρέπονται μόνο μεταξύ 10:00 και 13:00 – όχι απογεύματα.

Επιτρέπεται η κυκλοφορία τους μόνο σε σημεία ειδικά ορισμένα, με καθαρές εισόδους/εξόδους από τη θάλασσα.

Αν βλέπεις jet ski να περνάνε δίπλα από παιδιά ή λουόμενους, κράτα τα στοιχεία και ειδοποίησε το Λιμενικό ή το 100.

Ψαροντούφεκο και ψάρεμα: Τι ισχύει;

Το ερασιτεχνικό ψάρεμα και το ψαροντούφεκο είναι διαδεδομένα στην Ελλάδα- και ναι, είναι νόμιμα, αλλά όχι χωρίς όρια.

Ψαροντούφεκο: Πού επιτρέπεται και πότε;

Το υποβρύχιο ψάρεμα μπορεί να είναι επικίνδυνο αν γίνεται σε λάθος σημεία. Ισχύουν τα εξής:

Επιτρέπεται σε περιοχές που δεν υπάρχουν λουόμενοι και όχι σε απόσταση μικρότερη από 200 μέτρα από την ακτή που χρησιμοποιείται για μπάνιο.

Ο ψαροντουφεκάς πρέπει να φέρει σημαδούρα με ευδιάκριτη κόκκινη σημαία

Απαγορεύεται η χρήση ψαροντούφεκου με φιάλη οξυγόνου

Απαγορεύεται το βράδυ – επιτρέπεται μόνο την ημέρα, από την ανατολή έως τη δύση του ήλιου.

Αν κάποιος κάνει ψαροντούφεκο κοντά σε λουόμενους μην διστάσεις να τον ενημερώσεις ευγενικά ή να καλέσεις το Λιμενικό.

Ψάρεμα στην ακτή

Αν βλέπεις κάποιον με καλάμι, κουβαδάκι και υπομονή, πιθανότατα κάνει ερασιτεχνικό ψάρεμα. Επιτρέπεται μεν, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι:

Δεν απαιτείται άδεια αν ψαρεύει χωρίς σκάφος.

Οφείλει να κρατά απόσταση από λουόμενους και άλλες δραστηριότητες.

Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί περισσότερα από δύο καλάμια, και κάθε καλάμι μπορεί να έχει ως 2 αγκίστρια το πολύ.

Δεν επιτρέπεται να ψαρεύει είδη υπό προστασία ή σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί καταφύγια άγριας ζωής.

Αν είσαι με παιδιά στην παραλία, έχε το νου σου για πεταμένες πετονιές ή αγκίστρια στην άμμο – είναι συχνό φαινόμενο.

Οι παραλίες είναι δημόσιες, και το δικαίωμα στην ξεκούραση δεν είναι πολυτέλεια – είναι ανάγκη. Όσο περισσότερο γνωρίζεις, τόσο πιο εύκολα διεκδικείς αυτά που σου ανήκουν. Είτε διάλεξες ξαπλώστρα, είτε κουβαλάς τη δική σου ομπρέλα, θυμήσου: κανείς δεν μπορεί να σε διώξει από τη θάλασσα. Η παραλία είναι για όλους. Αλλά και η ασφάλεια είναι υποχρέωση όλων.