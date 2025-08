Ηνωμένο Βασίλειο: Η Τσέρι Βαν είναι η πρώτη γυναίκα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας που εκλέγεται Αρχιεπίσκοπος

Η εκλογή της Τσέρι Βαν ως Αρχιεπισκόπου αποτελεί μια στιγμή - ορόσημο που ξεπερνά τα όρια της εκκλησίας και αγγίζει την κοινωνία καθολικά.

Η Εκκλησία της Ουαλίας έγραψε ιστορία με την εκλογή της Τσέρι Βαν ως νέας Αρχιεπισκόπου, καθώς για πρώτη φορά στο Ηνωμένο Βασίλειο αναλαμβάνει την ηγεσία μιας αγγλικανικής εκκλησίας μία γυναίκα που ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Στα 66 χρόνια της, η Τσέρι Βαν αποτελεί μία από τις πρώτες γυναίκες που χειροτονήθηκαν ιερείς στην Αγγλικανική Εκκλησία, ενώ στο παρελθόν υπηρέτησε ως Αρχιδιάκονος και έπειτα ως Επίσκοπος του Μονμάουθ.

Η εκλογή της ως Αρχιεπισκόπου πραγματοποιήθηκε μετά από ψηφοφορία - την οποία κέρδισε με μεγάλη διαφορά, γεγονός που σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας περιόδου για την Εκκλησία της Ουαλίας, έπειτα από μια περίοδο κρίσης και εσωτερικής αναστάτωσης. Η Τσέρι Βαν αντικαθιστά τον επίσκοπο του Μπάνγκορ, Άντρεου Τζον, ο οποίος κατείχε αυτή τη θέση για περίπου τρία χρόνια.

