Η Τζένιφερ Λόπεζ “έφαγε πόρτα" σε κατάστημα Chanel στην Τουρκία - Η απρόσμενη αντίδρασή της

Η Τζένιφερ Λόπεζ θέλησε να ενισχύσει την αγορά της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο το κατάστημα της Chanel δεν της επέτρεψε να εισέλθει στον χώρο. Πώς αντέδρασε; Όχι, όπως θα περίμενες.

Στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ με αφορμή μια προγραμματισμένη συναυλία της, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας της με τίτλο «JLo Live in 2025». Η τραγουδίστρια γιόρτασε, μάλιστα, στη γειτονική χώρα και τα 56α γενέθλιά της, οργανώνοντας ένα τεράστιο πάρτυ, στο φυσικά έκλεψε την παράσταση.

Κατά τη διαμονή της στην Κωνσταντινούπολη, η pop star θέλησε να περιπλανηθεί στο κέντρο της, κάνοντας την απαραίτητη βόλτα στα μαγαζιά. Πέρα από το window shopping, η Τζένιφερ Λόπεζ επέλεξε να εισέλθει σε μερικά καταστήματα, ώστε να πραγματοποιήσει τις αγορές της. Ωστόσο, την περίμενε μια άβολη έκπληξη.

Η επική γκάφα του κατασήματος της Chanel με τη Τζένιφερ Λόπεζ

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα, η τραγουδίστρια θέλησε να επισκεφτεί το κατάστημα της Chanel, όμως ο άνθρωπος της ασφάλειας δεν της επέτρεψε την είσοδο. Αν, δηλαδή, η Τζένιφερ Λόπερ «τρώει» πόρτα σε luxury brands, τι να πούμε οι υπόλοιποι. Ειδικότερα, όταν η τραγουδίστρια ζήτησε να μπει στον χώρο, εκείνος της απάντησε αρνητικά, λέγοντας πως «είναι γεμάτος». Μπορείς να το κάνεις εικόνα, έτσι;

One day before her Istanbul concert, American pop star Jennifer Lopez was denied entry to Chanel, according to Turkish media reportshttps://t.co/BPXG16dX2U — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) August 4, 2025

Κι αν έχεις ήδη αρχίσει να υποθέτεις ποια ήταν η αντίδραση της τραγουδίστριας, η αποκάλυψη θα σε εκπλήξει. Η Τζένιφερ Λόπεζ όχι μόνο δεν παραπονέθηκε, όχι μόνο δεν εκνευρίστηκε, αλλά έδωσε την εξής απάντηση: «εντάξει, κανένα πρόβλημα». Και απλά συνέχισε τη βόλτα της στην αγορά, μπαίνοντας σε άλλα καταστήματα οίκων μόδας.

Jennifer Lopez refused entry into Chanel store — and has surprising reaction: report https://t.co/yAnLAWOydU pic.twitter.com/Rncpw3fXeE — Page Six (@PageSix) August 7, 2025

Όπως έχει γίνει γνωστό, μετά τη Chanel μπήκε σε κατάστημα Celine and Beymen, όπου παρέμεινε για περίπου τρεις ώρες, ξοδεύοντας αρκετές χιλιάδες δολάρια. Και επειδή τα νέα κυκλοφορούν γρήγορα, όταν οι υπεύθυνοι της Chanel συνειδητοποίησαν σε ποιον άνθρωπο είχαν απαγορεύσει την είσοδο στο κατάστημα, κάλεσαν τη Τζένιφερ Λόπεζ να επιστρέψει. Ωστόσο, εκείνη αρνήθηκε, συνεχίζοντας τα ψώνια της σε άλλα μαγαζιά.