Οι γυναίκες πρέπει και μπορούν να αγωνίζονται με αυτοπεποίθηση – κάθε μέρα του μήνα

Δισεκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια σε όλο τον κόσμο έχουν περίοδο κάθε μήνα. Δισεκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια γνωρίζουν ότι είναι μια φυσιολογική βιολογική λειτουργία, αλλά ένα τεράστιο ποσοστό εξακολουθεί να νιώθει ντροπή, άγχος ή φόβο να μιλήσει για αυτήν. Στον αθλητισμό, τα πράγματα είναι ακόμα πιο περίπλοκα. Το γυναικείο σώμα αξιολογείται, κρίνεται, πιέζεται. Κι όμως, αυτό το γυναικείο σώμα που ιδρώνει, που τρέχει, που καταρρίπτει ρεκόρμ, αιμορραγεί κάθε μήνα. Και το κάνει «σιωπηλά». Πίσω από ρούχα που δεν σχεδιάστηκαν για να το προστατεύουν. Αλλά κάτι αλλάζει.

Η ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών της Γουέστ Χαμ (West Ham) με έδρα το Λονδίνο, αποφάσισε να χαρίσει στις παίκτριες παραπάνω αυτοπεποίθηση. Έκανε κάτι απλό, αλλά κάτι που κάνεις μέχρι σήμερα δεν το έχει σκεφτεί. Συνεργάστηκε με την αυστραλιανή εταιρεία ρούχων Modibodi – που ειδικεύεται στα εσώρουχα περιόδου, για να δημιουργήσουν το πρώτο ποδοσφαιρικό σορτς με ενσωματωμένο εσώρουχο περιόδου.

Η εταιρεία, επίσης, όχι μόνο θα δημιουργήσει εσώρουχα ανθεκτικά στην περίοδο για τις παίκτριες κατά τη διάρκεια του γυναικείου πρωταθλήματος Super League και των εγχώριων κυπέλλων, αλλά το λογότυπο της μάρκας θα εμφανίζεται στο πλάι του σορτς της ομάδας, καθιστώντας την πρώτη εταιρεία εσωρούχων ανθεκτικών στην περίοδο που θα υπάρχει σε ποδοσφαιρική εμφάνιση. Γιατί οι γυναίκες πρέπει και μπορούν να αγωνίζονται με αυτοπεποίθηση – κάθε μέρα του μήνα.

Στο μεταξύ, η Γουέστ Χαμ συνεργάστηκε επίσης με το brand εσωρούχων, δημιουργώντας μια σειρά προϊόντων περιορισμένης έκδοσης με κοινή επωνυμία, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με παίκτριες της γυναικείας ομάδας της. Αυτή η σειρά, θα κυκλοφορήσει στα χρώματα Claret, Cerulean Blue και Black του συλλόγου και έχει σχεδιαστεί για να εμπνέει αυτοπεποίθηση, να ομαλοποιεί τις συζητήσεις σχετικά με την περίοδο στον αθλητισμό και να ενθαρρύνει τα κορίτσια που αποφεύγουν να παίζουν κατά τη διάρκεια της περιόδου τους να παραμείνουν στο παιχνίδι.

Η όμαδα άλλαξε και το χρώμα των σορτς της, από λευκό σε πιο σκούρο. Γιατί θέλει οι παίκτριές της να αισθάνονται ασφαλείς, άνετες και ελεύθερες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, πάντα και παντού. Αυτή η μικρή, αλλά ουσιαστική αλλαγή, συμβολίζει κάτι μεγαλύτερο: Την αποδοχή και την ενδυνάμωση του γυναικείου σώματος στον αθλητισμό.

