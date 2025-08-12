LIFE NOW

Η Formula 1 αλλάζει κοινό: το 40% των θεατών είναι πλέον γυναίκες

12 Αυγούστου 2025

Η θεαματική άνοδος του γυναικείου κοινού στη Formula 1 δείχνει ότι το πιο δημοφιλές μηχανοκίνητο σπορ στον κόσμο αλλάζει πρόσωπο.

Για δεκαετίες, η Formula 1 ήταν ένα κατεξοχήν ανδροκρατούμενο πεδίο, τόσο στις κερκίδες όσο και στο paddock. Οι αριθμοί, όμως, δείχνουν ότι αυτή η εικόνα αλλάζει. Το 2019, οι γυναίκες αποτελούσαν περίπου το 20% του κοινού της F1. Σήμερα, σύμφωνα με τον CEO Σρέφανο Ντομενικάλι και ανεξάρτητες έρευνες, το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 40–42%, ενώ πάνω από το 75% των νέων fans του αθλήματος είναι γυναίκες.

Αυτή η αλλαγή δεν είναι τυχαία. Προϊόν συνδυασμού ψηφιακής εξωστρέφειας, νέου περιεχομένου και προσώπων–πρεσβευτών, η F1 κερδίζει ένα κοινό που μέχρι πριν λίγα χρόνια είχε μικρή παρουσία στις κερκίδες και στις τηλεθεάσεις.

