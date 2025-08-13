Ελλάδα: Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις πυρκαγιές - Αναλυτικοί χάρτες

Σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις φωτιές μεγάλες φωτιές που πλήττουν τη χώρα

Σε εξέλιξη εξακολουθούν να βρίσκονται οι πυρκαγιές στις περιοχή Συχαινών Πάτρας και στη Δυτική Αχαΐα, αλλά και οι φωτιές σε Πρέβεζα, Χίο, Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Συνολικά, σχεδόν 100.000 στρέμματα έχουν επηρεαστεί από τις φωτιές σε Χίο, Αχαΐα, Ζάκυνθο, Φιλιππιάδα, Πρέβεζα και Πάτρα.

Όπως αναφέρει το meteo.gr, στις παρακάτω εικόνες αποτυπώνονται τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος: 40.000 στρέμματα

Μοιραίικα Αχαΐας: 20.000 στρέμματα

Ζάκυνθος: 17.000 στρέμματα

Φιλιππιάδα: 18.000 στρέμματα

Παλιάμπελα Πρεβέζης: 2.500 στρέμματα

Πάτρα: 2.000 στρέμματα

Προσοχή: Οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω δεν αποτελού εκτιμήσεις καμένων εκτάσεων, αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών.

Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.

Πηγή: reader.gr