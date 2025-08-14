Πόπη Χριστοδούλου: Πέθανε η αγαπημένη Μάρθα - Ρίτσα του “Παρά Πέντε”

Η είδηση του θανάτου της Πόπης Χριστοδούλου σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Ακόμα μία θλιβερή απώλεια. Ακόμα ένας καλλιτέχνης «έφυγε» από τη ζωή. Ο λόγος για την Πόπη Χριστοδούλου - την αγαπημένη ηθοποιό που έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον διπλό ρόλο της στη σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη «Παρά Πέντε». Η Μάρθα ή Ρίτσα, οι δίδυμες αδερφές που ήταν οικιακές βοηθοί στο σπίτι της Ντάλιας Χατζηαλεξάνδρου (Σμαράγδα Καρύδη) δεν βρίσκεται πια εν ζωή.

Η Πόπη Χριστοδούλου άφησε το δικό της στίγμα στην επιτυχημένη σειρά του MEGA και θα μείνει αξέχαστη μέσα από τις ατάκες και το ταλέντο της. Η ίδια είχε συμμετάσχει, επίσης, στις «Επτά Θανάσιμες Πεθερές» και στο «Safe Sex», που προβλήθηκαν μέσα από την ίδια συχνότητα. Τα τελευταία χρόνια, η Πόπη Χριστοδούλου απείχε από τα φώτα της δημοσιότητας, αφού είχε επιλέξει να αφοσιωθεί στη διδασκαλία της υποκριτικής. Η ηθοποιός δίδασκε στη σχολή του καλού φίλου της Παναγιώτη Καποδίστρια.

Η ανακοίνωση για τον θάνατο της Πόπης Χριστοδούλου

Ο Παναγιώτης Καποδίστριας ανακοίνωσε το θλιβερό γεγονός μέσα από μια ανάρτηση στα social media, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες για τον θάνατό της. Ειδικότερα, έγραψε:

«Είναι από αυτές τις στιγμές που δεν μπορώ να πω τίποτα. Ποιος; Εγώ. Είναι σα να μην υπάρχουν λέξεις. Πώς διάολο μπορείς να χωρέσεις σε λίγες προτάσεις τόσα χρόνια; Θέατρο, τηλεόραση, σκηνοθεσίες, παρέα νύχτες ατελείωτες. Γέλια, κλάματα, τσακωμοί (καυγάδες ομηρικοί) και μετά αγκαλιά. Αυτή η ζεστή ή αγκαλιά. Εκείνη που δε θες να τελειώσει. Παρέα με εκείνο το κόκκινο φουστάνι που τόσο ήθελες να φορέσεις. Και κατάφερα στο φόρεσα. Ξέρεις εσύ. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε πάνω και κάτω από τη σκηνή. Καλό σου ταξίδι, Ποπάκι… Σε ευχαριστώ που υπήρξες κομμάτι της ζωής μου. Σε ευχαριστώ που υπήρξα κομμάτι της ζωής σου. Τα άλλα θα στα πω μετά. Καληνύχτα...».

Σε επίσημη ανακοίνωση, η ομάδα της θεατρικής σχολής «Tabula Rasa», δηλαδή το θεατρικό σπίτι που μοιραζόταν την αγάπη της για την τέχνη, έγραψε: «Και έρχεται ξαφνικά εκείνη η ώρα, που θα πρέπει να πεις ακόμα ένα αντίο... Αυτή τη φορά σε μια γυναίκα που δίδασκε με πάθος υποκριτική στη σχολή για πάνω από δέκα χρόνια. Μια δασκάλα που πίστευε στους μαθητές της περισσότερο απ’ όσο πίστευαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Που χειροκροτούσε στις πρόβες τους για να τους δίνει δύναμη. Που ήξερε τα λόγια πριν από εκείνους και γέμιζε την αίθουσα με την ενέργειά της. Που ήξερε να λέει τη σωστή κουβέντα την κατάλληλη στιγμή. Η Πόπη Χριστοδούλου δεν ήταν απλώς καθηγήτρια. Υπήρξε κομμάτι της ψυχής της "Tabula Rasa" για πολλά χρόνια κι έτσι θα τη θυμόμαστε. Καλό σου ταξίδι, Πόπη… Σε ευχαριστούμε για όλες τις όμορφες στιγμές που άφησες πίσω σου...».

Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση της Πόπης Χριστοδούλου

Ο θάνατος της Πόπης Χριστοδούλου έρχεται μερικές εβδομάδες μετά την απώλεια του Γεράσιμου Μιχελή - του ηθοποιού που υποδύθηκε τον αγαπημένο κακό ή αλλιώς τον «τύπο με τα μαύρα» στο Παρά Πέντε. Η ηθοποιός είχε παραχωρήσει την τελευταία τηλεοπτική συνέντευξή της τον Σεπτέμβριο του 2023, μιλώντας στην εκπομπή «Πάμε Δανάη» για τα γυρίσματα της σειράς που έγραψε ιστορία και φυσικά τον διπλό ρόλο της, που τόσο αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό.



