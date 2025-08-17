LIFE NOW

Κιλμάρνοκ: Απέσυρε ανακοίνωση 16χρονης μετά από αρνητικά σχόλια στα social media

17 Αυγούστου 2025

Η νεαρή παίκτρια της Κιλμάρνοκ, Σκάι Στάουτ, υπέγραψε το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο, όμως αντί για στήριξη, έγινε στόχος διαδικτυακού bullying για την ακμή της.

Μία από τις πιο χαρούμενες στιγμές στην καριέρα ενός αθλητή είναι η υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου. Για τη 16χρονη Σκάι Στάουτ, όμως, αυτή η στιγμή μετατράπηκε γρήγορα σε προσωπικό Γολγοθά.

Η Κιλμάρνοκ ανακοίνωσε την ένταξη της νεαρής ποδοσφαιρίστριας στην πρώτη ομάδα, ωστόσο η χαρμόσυνη είδηση έγινε αφορμή για διαδικτυακό bullying. Κάποιοι οπαδοί αντί να στηρίξουν ένα κορίτσι που κάνει τα πρώτα του βήματα στον επαγγελματικό αθλητισμό επέλεξαν να την χλευάσουν για την εμφάνισή της, επικεντρώνοντας την «κριτική» τους στο πρόσωπό της και την ακμή που είχε.

