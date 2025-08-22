Η Μπλέικ Λάιβλι θα πρωταγωνιστήσει σε νέα ταινία και ο κόσμος εύχεται «καλή τύχη» στον σκηνοθέτη

Υποστηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τον Τζάστιν Μπαλντόνι και τη δικαστική τους διαμάχη

Στην πρώτη της κινηματογραφική ταινία μετά το It Ends With Us θα πρωταγωνιστήσει η Μπλέικ Λάιβλι, η οποία θα αναλάβει και την παραγωγή. Πρόκειται για τη rom-com που φέρει τον τίτλο “The Survival List”. Ωστόσο, η είδηση για την επερχόμενη δουλειά της, βρέθηκε στο στόχαστρο, με τον κόσμο να εύχεται καλή τύχη» στον σκηνοθέτη, υποστηρίζοντας έτσι τον Τζάστιν Μπαλντόνι στη δικαστική διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους.

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης σχολίασε κάτω από την ανάρτηση του Deadline στο Instagram: «Καλή τύχη στον σκηνοθέτη που θα πρέπει να αντέξει το δράμα της», ενώ άλλος έγραψε: «Νόμιζα ότι το The Survival List είναι η λίστα του IMDB με τους ηθοποιούς που έχει συνεργαστεί».

Η υπόθεση της νέας ταινίας της Μπλέικ Λάιβλι

Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία ακολουθεί την Άνι, παραγωγό ριάλιτι υψηλών προδιαγραφών, η οποία παρά τη θέλησή της αναλαμβάνει εκπομπή με παρουσιαστή τον διάσημο ειδικό επιβίωσης Τσόπερ Λέιν. Όταν όμως ένα ναυάγιο τους αφήνει σε ένα έρημο νησί, η Άνι ανακαλύπτει ότι ο Τσόπερ είναι απατεώνας και δεν ξέρει τίποτα απολύτως για την επιβίωση, αναλαμβάνοντας έτσι η ίδια να τους κρατήσει ζωντανούς. Όσο οι δυο τους συνεργάζονται, αναπτύσσεται μια απροσδόκητη χημεία ανάμεσά τους.

Ο συμπρωταγωνιστής της Μπλέικ Λάιβλι δεν έχει ακόμα επιλεγεί.