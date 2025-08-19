Τζάστιν Μπαλντόνι: Ηθοποιός από την ταινία «It Ends With Us» τον κατηγορεί για παρενόχληση

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορεί τον Τζάστιν Μπαλντόνι για εκφοβισμό και χειραγώγηση

Όσο ο Τζάστιν Μπαλντόνι και η Μπλέικ Λάιβλι περιμένουν να συναντηθούν στις δικαστικές αίθουσες τον Μάρτιο του 2026, μία ακόμη ηθοποιός από την ταινία «It Ends With Us», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Κόλιν Χούβερ, τον κατηγορεί για παρενόχληση.

H Ιζαμπέλα Φερέρ, που έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στον ρόλο της νεαρής Lily στην ταινία, υποδυόμενη την παιδική εκδοχή του χαρακτήρα της Μπλέικ Λάιβλι, έναν χρόνο αργότερα βρίσκεται στη δίνης μιας έντονης νομικής διαμάχης ανάμεσα στους δύο ηθοποιούς, που την έχουν καλέσει με κλήση μαρτυρίας.

Σύμφωνα με το Variety, ο δικηγόρος της Φερέρ κατήγγειλε τον Τζάστιν Μπαλντόνι για παρενόχληση, προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί τη θέση ισχύος του για να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο εκείνη θα ανταποκριθεί στην κλήση της Λάιβλι. Η ίδια η Φερέρ δεν επιθυμεί να εμπλακεί περαιτέρω στη διαμάχη.

Η νομική ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι έδωσε στη δημοσιότητα μηνύματα της Φερέρ, στα οποία εκείνη τον αποκαλεί «υπέροχο σκηνοθέτη» και «θαυμάσιο συνεργάτη». Οι δικηγόροι του ισχυρίζονται ότι η ίδια άλλαξε στάση καθώς η διαμάχη μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών εντεινόταν κατά την προώθηση της ταινίας.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι δικηγόροι της Μπλέικ Λάιβλι υπέβαλαν κλήση μαρτυρίας στη Φερέρ, ζητώντας όλα τα αρχεία επικοινωνίας της με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση. Αυτό την υποχρέωνε να προσλάβει νομική εκπροσώπηση και να ζητήσει εγγύηση από τους παραγωγούς ότι θα καλύψουν τα έξοδα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον δικηγόρο της Φερέρ, η ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι θα ενέκρινε την οικονομική στήριξη από το αν θα έχει λόγο στην επιλογή δικηγόρου ή ακόμα και στον τρόπο που θα απαντήσει η ίδια στην κλήση. Υποστήριξε επίσης πως οι παραγωγοί επικαλέστηκαν μια ανύπαρκτη νομική υπόθεση, ως επιχείρημα για να στηρίξουν τη θέση τους και πρόσθεσε πως η πλευρά Μπαλντόνι διαστρεβλώνει τα γεγονότα και προσπαθεί να παρουσιάσει την Φερερ ως απρόθυμη να συνεργαστεί.

Μάλιστα, ενώ βρίσκονταν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, η ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι ζήτησε από τον δικηγόρο να παραλάβει ο ίδιος την κλήση για λογαριασμό της πελάτισσάς του - κάτι που εκείνος αρνήθηκε.

Η νομική της ομάδα κατηγορεί τώρα τον Τζάστιν Μπαλντόνι για «συστηματική προσπάθεια εκφοβισμού της Φερέρ», τονίζοντας ότι η ίδια προτίθεται να συμμορφωθεί με τις νομικές της υποχρεώσεις, αλλά «δεν πρόκειται να επιτρέψει να εκφοβιστεί ή να εξαναγκαστεί σε συμμετοχή σε διαδικασίες πέρα από τα προβλεπόμενα».