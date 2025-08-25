Βιρτζίνια Τζουφρέ: Μετά τον θάνατό της, έρχονται αποκαλύψεις για Τζέφρι Επστάιν και πρίγκιπα Άντριου

Το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ με τίτλο Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο

Τα απομνημονεύματα της Βιρτζίνια Τζουφρέ, μία από τις πιο γνωστές κατήγορους του Τζέφρι Επστάιν, θα κυκλοφορήσουν το φθινόπωρο, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Alfred A. Knopf. Η ίδια εργαζόταν πάνω στο βιβλίο, που φέρει τον τίτλο “Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice”, μαζί με την βραβευμένη συγγραφέα και δημοσιογράφο, Έιμι Γουάλας, πριν βάλει τέλος στη ζωή της, στα 41 μόλις έτη.

Το Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice” θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου και στις 400 σελίδες του γίνονται αποκαλύψεις που θα βρουν το φως της δημοσιότητας για πρώτη φορά.

Η Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία είχε ισχυριστεί πως έπεσε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τον πρίγκιπα Άντριου, είχε ολοκληρώσει το χειρόγραφο πριν αυτοκτονήσει τον Απρίλιο, όπως ανέφερε ο εκδοτικός οίκος. Με τη σειρά του, ο πρίγκιπας Άντριου έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς της, ενώ το 2022 κατέληξαν σε εξωδικαστικό διακανονισμό, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε η ίδια εναντίον του.

Στην ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου, περιλαμβάνεται και ένα email που η Βιρτζίνια Τζουφρέ είχε στείλει στην Γουάλας πριν τον θανατό της, εκφράζοντας την «επιθυμία από καρδιάς», το βιβλίο να εκδοθεί, όποιες και να είναι οι συνθήκες της ζωής της.

«Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου είναι κρίσιμο, καθώς στοχεύει να ρίξει φως στις συστημικές αποτυχίες που επιτρέπουν τη διακίνηση ευάλωτων ατόμων πέρα από τα σύνορα», έγραψε στο email της Βιρτίζινια Τζουφρέ και συνέχισε: «Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει κατανοητή η αλήθεια και να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα γύρω από αυτό το θέμα, τόσο για χάρη της δικαιοσύνης όσο και της ευαισθητοποίησης».

Ο εκδοτικός οίκος δήλωσε επίσης πως η Τζουφρέ είχε νοσηλευτεί μετά από σοβαρό ατύχημα στις 24 Μαρτίου και έστειλε το εν λόγω email την 1η Απριλίου. Πέθανε στις 25 Απριλίου στο αγρόκτημά της στη Δυτική Αυστραλία, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

«Σε περίπτωση που πεθάνω, θα ήθελα να διασφαλιστεί ότι το Nobody’s Girl θα κυκλοφορήσει κανονικά. Πιστεύω ότι έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει θετικά πολλές ζωές και να προκαλέσει αναγκαίες συζητήσεις για αυτές τις σοβαρές αδικίες».

Όπως γράφει ο Guardian, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Knopf, το βιβλίο περιλαμβάνει «προσωπικές, σοκαριστικές και συγκινητικές νέες λεπτομέρειες για τον χρόνο που πέρασε με τον Επστάιν, την Μάξγουελ και πολλούς διάσημους φίλους τους, συμπεριλαμβανομένου και του πρίγκιπα Άντριου, για τον οποίο η Τζουφρέ μιλά δημόσια για πρώτη φορά μετά τον διακανονισμό τους το 2022».

To 2023, η εφημερίδα New York Post είχε αναφέρει ότι η Τζουφρέ είχε κλείσει συμφωνία, που πιστεύεται πως άγγιζε εκατομμύρια, με έναν εκδότη. Ο εκπρόσωπος του Knopf, Τοντ Ντόουτι, δήλωσε στο AP πως αρχικά είχε συμφωνήσει σε ένα συμβόλαιο επτά ψηφίων με την Penguin Press, αλλά μετακινήθηκε μαζί με την υπεύθυνη εκδόσεων Έμιλι Κάνινγχαμ, όταν εκείνη προσελήφθη στον Knopf ως εκτελεστική εκδότρια πέρυσι.

Ο Ντόουτι αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα πρόσωπα του περιβάλλοντος του Επστάιν που αναφέρονται στο Nobody’s Girl, αλλά επιβεβαίωσε ότι η Βιρτζίνια Τζουφρέ δεν κάνει «καμία καταγγελία κακοποίησης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ», ο οποίος συνεχίζει να βρίσκεται υπό αμφισβήτηση για τη σχέση του με τον χρηματοδότη και πρώην φίλο του.

Το Nobody’s Girl είναι διαφορετικό από το ανέκδοτο έργο της Τζούφρε με τίτλο The Billionaire’s Playboy Club, στο οποίο είχε αναφερθεί σε προηγούμενες δικαστικές υποθέσεις και δημοσιεύτηκε το 2019. Μέσω του Ντόουτι, η Γουάλας δήλωσε ότι ξεκίνησε να εργάζεται με την Τζουφρέ σε νέο βιβλίο την άνοιξη του 2021. «Το βιβλίο έχει υποβληθεί σε ενδελεχή επαλήθευση γεγονότων και νομικό έλεγχο», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση του Knopf.