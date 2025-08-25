Η «μόδα» του trash streaming μετρά ήδη έναν νεκρό

Μα φυσικά και έχει γίνει έμπνευση για επεισόδιο στο Black Mirror

Λίγους μήνες πριν ο Γάλλος influencer/streamer Ζαν Πορμανόβ (αληθινό όνομα: Ραφαέλ Γκραβάν) αποχαιρετήσει αυτόν τον μάταιο κόσμο, στο πρώτο επεισόδιο του έβδομου κύκλου της σειράς "Black Mirror" είχαμε δει κάτι φρικτό. Ο χαρακτήρας που υποδυόταν ο Κρις ο'Ντοντ, μην έχοντας χρήματα να πληρώνει την πανάκριβη συνδρομητική θεραπεία (!) που κρατούσε τη γυναίκα του στη ζωή, μπηκε σε μια πλατφόρμα streaming και πήρε «παραγγελιές». Συγκεκριμένα, ρώτησε τους χρήστες τι αισχρό θα ήθελαν να τον δουν να κάνει στον εαυτό του. Με το κατάλληλο χρηματικό αντίτιμο, τα έκανε όλα. Και έγινε διάσημος.

Άλλη μια περίπτωση που η τέχνη μιμήθηκε τη ζωή. Μόνο που ο Κρις ο'Ντοντ ζει και συμμετέχει σε ένα σωρό παραγωγές, ενώ ο Γάλλος trash streamer πέθανε.

