Η 21χρονη που βγάζει 9.000 ευρώ τον μήνα, δουλεύοντας 5 ώρες τη μέρα

Ποια είναι η δουλειά της, Σαρλότ Μποζανκέ, η οποία κερδίζει 9.000€ τον μήνα δουλεύοντας λίγες ώρες την ημέρα

Για τους περισσότερους, η καθαριότητα είναι μια αγγαρεία. Για τη Σαρλότ Μποζανκέ όμως είναι πηγή εισοδήματος, δύναμης και σχεδόν… θεραπεία. Στα 21 της χρόνια, απασχολεί ήδη εννέα άτομα και κερδίζει έως και 9.000 ευρώ τον μήνα, δουλεύοντας μόλις πέντε ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα.

Από την πανδημία στην επιχειρηματικότητα

Η ιδέα γεννήθηκε από ανάγκη. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Σαρλότ έχασε τη δουλειά της. Το όνειρό της να ενταχθεί στην αστυνομία πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς η ανάγκη για επιβίωση την οδήγησε σε κάτι εντελώς διαφορετικό: να ιδρύσει τη δική της εταιρεία καθαρισμού, την Care Cleaning Agency. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, τα αιτήματα για καθαρισμούς σε σπίτια με «ακραίες» συνθήκες πολλαπλασιάστηκαν.

