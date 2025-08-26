Η Στέισι Παρκ Μίλμπερν είναι η πρώτη γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο που απεικονίζεται σε αμερικανικό νόμισμα

Η κυκλοφορία του νομίσματος με την εικόνα της ακτιβίστριας Στέισι Παρκ Μίλμπερν σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή για την αναγνώριση των ατόμων με αναπηρία στις ΗΠΑ

Στις 13 Αυγούστου, το U.S. Mint κυκλοφόρησε ένα νόμισμα που τιμά την ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, Στέισι Παρκ Μίλμπερν. Αυτό το νόμισμα αποτελεί το 19ο στην σειρά "American Women Quarters" και είναι το πρώτο που απεικονίζει γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ το αμαξίδιο της είναι ορατό στην εικόνα.

Το U.S. Mint (United States Mint) είναι η επίσημη ομοσπονδιακή υπηρεσία των ΗΠΑ που είναι υπεύθυνη για την παραγωγή νομισμάτων, κυρίως κερμάτων κυκλοφορίας αλλά και συλλεκτικών νομισμάτων. Επιπλέον, το U.S. Mint επιβλέπει την κυκλοφορία των νομισμάτων, την παραγωγή μετάλλων για νομίσματα, και συλλεκτικές σειρές όπως το American Women Quarters Program, στο οποίο ανήκει και το νόμισμα με την Στέισι Παρκ Μίλμπερν.

Η Στέισι Παρκ Μίλμπερν υπήρξε ηγετική μορφή του κινήματος Disability Justice στις ΗΠΑ. Από νεαρή ηλικία, ανέλαβε ηγετικούς ρόλους, όπως Διευθύντρια Κοινοτικής Ενημέρωσης στο National Youth Leadership Network και ιδρύτρια του North Carolina Youth Leadership Forum. Επίσης, υπηρέτησε στην Επιτροπή για τους Τυφλούς της Βόρειας Καρολίνας και στο Statewide Independent Living Council. Έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση του Οκτωβρίου ως "Μήνα Ιστορίας και Ευαισθητοποίησης για την Αναπηρία" στη Βόρεια Καρολίνα.

Η εικόνα του νομίσματος δείχνει την Μίλμπερν να μιλά σε κοινό, με το αμαξίδιο και τον σωλήνα τραχειοστομίας της να είναι ορατά, αποτυπώνοντας μια ρεαλιστική και ενδυναμωτική απεικόνιση της αναπηρίας. Η στάση της, με το χέρι της να δείχνει προς τα πάνω, συμβολίζει την επικοινωνία και την οικοδόμηση συμμαχιών. Η αναφορά στο αμαξίδιο της Milbern είναι ιστορική, καθώς παρουσιάζει μια ολόκληρη εικόνα του σώματός της και της κινητικότητάς της.

Στις 13 Αυγούστου, σχεδόν 100 υπερασπιστές των δικαιωμάτων ατόμων με αναπηρία, μαζί με οικογένεια και φίλους, συγκεντρώθηκαν στο Smithsonian National Museum of American History για τον εορτασμό της κυκλοφορίας του νομίσματος.

«Η Στέισι δεν είναι η πρώτη που χρησιμοποιεί αμαξίδιο και εμφανίζεται σε νόμισμα. Ο πρόεδρος Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ εμφανίζεται σε νόμισμα από το 1946, αλλά μόνο το κεφάλι του φαίνεται», δήλωσε η Μαρία Τάουν, πρόεδρος της American Association of People with Disabilities (AAPD). Η Τάουν τόνισε ότι οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν γνώριζαν ότι ο Ρούσβελτ χρησιμοποιούσε αμαξίδιο καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του. Η ορατότητα της αναπηρίας της Μίλμπερν χαρακτηρίζεται επαναστατική.

«Αυτά τα νομίσματα βοηθούν να αφηγηθούμε την ιστορία του έθνους μας μέσα από τις αξιοσημείωτες γυναίκες που το διαμόρφωσαν. Είμαστε υπερήφανοι που αναδεικνύουμε ιστορίες όπως αυτή της Στέισι — ιστορίες που δεν είχαν πάντα συμπεριληφθεί, αλλά αξίζουν να γίνουν γνωστές», δήλωσε στο 19thnews, η Ελίζαμπεθ Μπάμπκοκ, διευθύντρια του Smithsonian Women’s History Museum. «Η Στέισι ήταν δύναμη σύνδεσης και αλλαγής. Έφερε τους ανθρώπους κοντά, τους κινητοποίησε γύρω από έναν σκοπό και οργανώθηκε με στόχο».