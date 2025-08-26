Το ζευγάρι που φύτεψε πάνω από 2 εκατομμύρια δέντρα και αναγέννησε ένα δάσος

Η περιοχή που κάποτε ήταν άγονη γη, σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό οικοσύστημα

Ο Βραζιλιάνος φωτογράφος, Σεμπαστιάο Σαλγκάδο και η σύζυγός του, Λέλια Ντελουίζ Γουάνικ, κατάφεραν μέσα σε 20 χρόνια να δώσουν, ξανά, ζωή, σε μία άγονη γη. Όσο η ανθρωπότητα παρακολουθεί τις καταστροφικές πυρκαγιές, το ζευγάρι αποφάσισε να δράσει και να υλοποιήσει ένα μεγαλόπνοο και φιλόδοξο έργο, που για πολλούς έμοιαζε ακατόρθωτο.

Κι όμως, από το 1998 που ίδρυσαν το Instituto Terra κατάφεραν να φυτέψουν περισσότερα από 2,7 εκατομμύρια δέντρα, αποκαθιστώντας πάνω από 550 στρέμματα δάσους και αναζωογονώντας 2.000 φυσικές πηγές. Η περιοχή που κάποτε ήταν άγονη γη, σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό οικοσύστημα - απόδειξη ότι η αναδάσωση μπορεί πραγματικά να επαναφέρει τη ζωή στο τοπίο.

Η ίδρυση του Instituto Terra

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, το Instituto Terra είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1998. Επικεντρώνεται στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην κοιλάδα του ποταμού Ντόσε. Η περιοχή καλυπτόταν αρχικά από το Ατλαντικό Δάσος και περιλαμβάνει δήμους στις πολιτείες Μίνας Ζεράις και Εσπίριτου Σάντου, οι οποίοι διασχίζονται από τη λεκάνη απορροής του ποταμού Ντόσε.

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Ντόσε είναι μία από τις σημαντικότερες στη νοτιοανατολική Βραζιλία. Περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην περιοχή της και αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της αποψίλωσης και της άναρχης χρήσης των φυσικών πόρων, όπως η διάβρωση του εδάφους και η έλλειψη νερού.

Το ζευγάρι βλέποντας την περιβαλλοντική υποβάθμιση στο πρώην κτηνοτροφικό κτήμα που είχε αποκτηθεί από την οικογένεια του Σεμπαστιάο Σαλγκάδο -όπως και πολλές άλλες αγροτικές εκτάσεις στην πόλη του Αϊμορές- πήρε την απόφαση να επιστρέψει στη φύση ό,τι είχε καταστραφεί από δεκαετίες περιβαλλοντικής καταστροφής.

Το πρώτο βήμα έγινε με την μετατροπή της περιοχής σε Ιδιωτικό Απόθεμα Φυσικής Κληρονομιάς με την ονομασία Fazenda Bulcão. Ο τίτλος αυτός αποκτήθηκε με πρωτοφανή τρόπο τον Οκτώβριο του 1998 και αποτέλεσε την πρώτη περιβαλλοντική αναγνώριση που δόθηκε ποτέ στη Βραζιλία σε εντελώς υποβαθμισμένη ιδιοκτησία, με την προϋπόθεση ότι θα αναδασωνόταν.

Η πρώτη δενδροφύτευση πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 1999 με τη συμμετοχή μαθητών από σχολεία του δήμου Αϊμορές, στη Μίνας Ζεράις. Έτσι γεννήθηκε η κύρια αποστολή του Instituto Terra: να μοιραστεί με την τοπική κοινότητα όλη τη γνώση που αποκτήθηκε μέσω της περιβαλλοντικής αποκατάστασης των 608,69 εκταρίων του Fazenda Bulcão.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από διάφορους εταίρους, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από Ιδρύματα, ιδιώτες δωρητές από πολλές χώρες και άλλους οργανισμούς. Χάρη πάντως στο έργο του Instituto Terra, χιλιάδες εκτάρια υποβαθμισμένων περιοχών του Ατλαντικού Δάσους στη μέση λεκάνη του ποταμού Ντόσε και σχεδόν 2.000 πηγές βρίσκονται σε διαδικασία αποκατάστασης. Το πρώην κτηνοτροφικό κτήμα, που παλαιότερα ήταν πλήρως υποβαθμισμένο, τώρα φιλοξενεί ένα δάσος με ποικιλία ειδών χλωρίδας του Ατλαντικού Δάσους.