Η Άλεξ Γκρίνγουντ μίλησε χωρίς φίλτρα για μια μάχη που πολλοί αθλητές δίνουν σιωπηλά

Η Άλεξ Γκρίνγουντ, διεθνής ποδοσφαιρίστρια της Εθνικής Αγγλίας και της Μάντσεστερ Σίτι, μοιράστηκε πρόσφατα στο «High Performance Podcast» τη δύσκολη προσωπική της ιστορία με τις διατροφικές διαταραχές. Μέσα από τα λόγια της, αποκαλύπτεται όχι μόνο η πίεση και οι προκλήσεις του υψηλού επιπέδου, αλλά και η σημασία της ψυχικής υγείας και της οικογενειακής υποστήριξης.

«Στα 14-15, καθώς γίνεσαι γυναίκα, το σώμα σου αρχίζει να αλλάζει και κοιτάζεσαι σε φωτογραφίες και σκέφτεσαι: “Έτσι φαίνομαι;” Και μετά αυτό επηρεάζει τις διατροφικές σου συνήθειες…», λέει αρχικά η ίδια.

