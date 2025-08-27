Άλεξ Γκρίνγουντ: Η σταρ της Μάντσεστερ Σίτι και της Αγγλίας σπάει τη σιωπή της για τις διατροφικές διαταραχές
JTeam
27 Αυγούστου 2025
Η Άλεξ Γκρίνγουντ μίλησε χωρίς φίλτρα για μια μάχη που πολλοί αθλητές δίνουν σιωπηλά
Η Άλεξ Γκρίνγουντ, διεθνής ποδοσφαιρίστρια της Εθνικής Αγγλίας και της Μάντσεστερ Σίτι, μοιράστηκε πρόσφατα στο «High Performance Podcast» τη δύσκολη προσωπική της ιστορία με τις διατροφικές διαταραχές. Μέσα από τα λόγια της, αποκαλύπτεται όχι μόνο η πίεση και οι προκλήσεις του υψηλού επιπέδου, αλλά και η σημασία της ψυχικής υγείας και της οικογενειακής υποστήριξης.
«Στα 14-15, καθώς γίνεσαι γυναίκα, το σώμα σου αρχίζει να αλλάζει και κοιτάζεσαι σε φωτογραφίες και σκέφτεσαι: “Έτσι φαίνομαι;” Και μετά αυτό επηρεάζει τις διατροφικές σου συνήθειες…», λέει αρχικά η ίδια.
Διαβάστε τη συνέχεια στο Gwomen.gr
Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.
Διαβάζονται Τώρα
- Όσοι έχουν υψηλό EQ χρησιμοποιούν αυτή την απλή ερώτηση για να σκέφτονται καθαρότερα και να βρίσκουν νόημα στη δουλειά και τη ζωή
- Η Ντούα Λίπα με κατακόκκινο, διάφανο και αποκαλυπτικό φόρεμα γιορτάζει τα 30
- Η παγίδα του overthinking: 4 ψέματα που πιστεύουν συχνά όσοι υπεραναλύουν τα πάντα, σύμφωνα με την ψυχολογία