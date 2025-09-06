Το παραμυθένιο κάστρο της Σταχτοπούτας στο Disney World αλλάζει χρώμα - Η απόφαση για τη μεγάλη αλλαγή

Το πιο εμβληματικό κάστρο των Disney Parks αλλάζει χρώμα στο Disney World, όπως ανακοινώθηκε επίσημα στα τέλη Αυγούστου.

Είτε έχεις είτε όχι επισκεφτεί κάποιο από τα πάρκα της Disney - η Disneyland στο Παρίσι αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης - σίγουρα έχεις δει κάπου το εντυπωσιακό και παραμυθένιο κάστρο της Σταχτοπούτας. Ο ροζ πύργος με τις μπλε και χρυσές λεπτομέρειες, που όλοι έχουμε φωτογραφηθεί μπροστά του ή έστω θαυμάσει μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο, και σίγουρα κάθε παιδί έχει ξετρελαθεί στο θέαμά του, αλλάζει χρώμα.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, αυτή η μεγάλη απόφαση δεν αφορά στο κάστρο που βρίσκεται στη Disneyland στο Παρίσι, αλλά αυτό που κοσμεί το Disney World στη Φλόριντα. Η είδηση ανακοινώθηκε επίσημα από τους υπεύθυνους στις 31 Αυγούστου, στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για την επανεξέταση όλων των κάστρων. Οι αρμόδιοι απέφυγαν να προβούν σε λεπτομέρειες, ωστόσο αποκάλυψαν τη χρωματική παλέτα που θα έχει το κάστρο της Σταχτοπούτας, μετά την ανανέωση.

Αλλάζει χρώμα το εμβληματικό κάστρο της Σταχτοπούλας στο Disney World

«Το ανανεωμένο χρώμα θα περιλαμβάνει γκρι, μπλε, κρεμ και χρυσές πινελιές και στόχος αυτής της αλλαγής είναι η ανάδειξη της αρχιτεκτονικής του κτιρίου», ανέφεραν στην ανακοίνωσή τους. Όπως ξεκαθάρισαν, αυτές οι αλλαγές είναι «εμπνευσμένες από την κλασική και πρωτότυπη εμφάνιση του κάστρου». Όσον αφορά στο χρονικό πλαίσιο των αλλαγών, δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια επίσημη τοποθέτηση.

Getty Images

Μπορεί αυτή η ανακοίνωση για την αλλαγή του κάστρου - ορόσημο της Disney να μας ξάφνιασε, αφού όλοι το έχουμε στο μυαλό μας με μια συγκεκριμένη χρωματική παλέτα, ωστόσο οι αρμόδιοι ισχυρίζονται πως τα καινούργια χρώματα θα ενισχύουν τη μαγεία του και θα ανανεώσουν την όψη του. Να θυμίσουμε πως αυτή τη στιγμή, το κάστρο είναι στη βάση του γκρι, ενώ οι υψηλότεροι πυργίσκοι είναι βαμμένοι σε ροζ και μπλε. Τέλος, ο πύργος που βρίσκεται στην κορυφή του κάστρου είναι χρυσός.

Σύμφωνα με τη Disney, πίσω από την επιλογή κάθε χρώματος, κρύβεται η ανάγκη για έναν διαχρονικό συνδυασμό χρωμάτων - ανεξάρτητα από τον καιρό και την εποχή. Στόχος των υπεύθυνων είναι να εξασφαλιστεί η διατήρηση και μακροζωία του κάστρου, συνεπώς δοκιμάζουν κάθε υποψήφιο χρώμα, ελέγχοντας την ανθεκτικότητά του ως προς την ηλικιακή ακτινοβολία και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Τα πάρκα της Disney που υπάρχουν σε διάφορα σημεία του πλανήτη είναι συνολικά έξι - το έβδομο φτιάχνεται τώρα -, ωστόσο η ανακοίνωση σχετίζεται μόνο με την αλλαγή χρώματος του κάστρου της Σταχτοπούτας που βρίσκεται στη Φλόριντα.

