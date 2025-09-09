Σεισμός στο Αφγανιστάν: Γυναίκες πεθαίνουν αβοήθητες κάτω από τα συντρίμμια, γιατί οι διασώστες δεν επιτρέπεται να τις αγγίξουν

Ένας από τους πιο φονικούς σεισμούς στο Αφγανιστάν εδώ και χρόνια, κρύβει πίσω του μια βαθύτερη τραγωδία

Ένας από τους χειρότερους σεισμούς στην ιστορία του Αφγανιστάν έπληξε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ και Νανγκαρχάρ της χώρας την περασμένη Κυριακή. Το μέγεθος του σεισμού ήταν 6 Ρίχτερ και αυτό που γνωρίζουμε μέχρι τώρα είναι ότι περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τους Ταλιμπάν. Τουλάχιστον άλλοι 3.124 τραυματίστηκαν και περισσότερα από 5.400 σπίτια καταστράφηκαν.

Ένας από τους πιο φονικούς σεισμούς στο Αφγανιστάν εδώ και χρόνια, κρύβει πίσω του μια βαθύτερη τραγωδία: Γυναίκες, κορίτσια και παιδιά έχουν υποστεί το κύριο βάρος της καταστροφής επειδή ζουν κάτω από το ασφυκτικό «βάρος» του απαρτχάιντ των Ταλιμπάν για την ισότητα των φύλων. Οι πρώτοι διασώστες έφτασαν σε πολλά χωριά περισσότερες από 36 ώρες μετά τον σεισμό που κατέστρεψε οικισμούς στις ορεινές περιοχές του ανατολικού Αφγανιστάν. Αλλά αντί να φέρει ανακούφιση, η θέα ενέτεινε τους φόβους. Καμία γυναίκα δεν ήταν ανάμεσά τους.

Γιατί; Γιατί οι αφγανικοί πολιτισμικοί κανόνες, επιβάλλονται ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης από τους κυβερνώντες Ταλιμπάν και απαγορεύουν τη σωματική επαφή μεταξύ ανδρών και γυναικών που δεν είναι μέλη της οικογένειας. Στο χωριό Ανταρλουκάκ, στην επαρχία Κουνάρ, η ομάδα έκτακτης ανάγκης μετέφερε βιαστικά τραυματισμένους άνδρες και παιδιά και περιποιήθηκε τα τραύματά τους, είπε μια κοπέλα, 19 ετών στους ΝΥΤ. Αλλά αυτή και άλλες γυναίκες και έφηβες κοπέλες, μερικές από τις οποίες αιμορραγούσαν, παραγκωνίστηκαν.

Από την επιστροφή τους στην εξουσία, οι Ταλιμπάν έχουν καταργήσει σχεδόν κάθε βασικό δικαίωμα που είχαν κάποτε οι Αφγανές γυναίκες: Εκπαίδευση, απασχόληση, υγειονομική περίθαλψη, ακόμα και την ελευθερία να εμφανίζονται δημόσια. Τον Δεκέμβριο του 2024, το καθεστώς των Ταλιμπάν απαγόρευσε την ιατρική εκπαίδευση των γυναικών, καταργώντας την τελευταία οδό για να εργαστούν οι γυναίκες ως νοσοκόμες και μαίες. Οι περισσότερες γυναίκες γιατροί έχουν φύγει ή τους έχει απαγορευτεί η άσκηση του επαγγέλματος, ενώ στους υπόλοιπους άνδρες γιατρούς απαγορεύεται να θεραπεύουν γυναίκες. Πολλές κλινικές παραμένουν άδειες. Τα επαρχιακά νοσοκομεία είναι απρόσιτα ή κλειστά για γυναίκες ασθενείς χωρίς άνδρα κηδεμόνα.

Μετά τον σεισμό, πολλές γυναίκες δεν μπόρεσαν να αναζητήσουν φροντίδα - ειδικά όταν οι άνδρες συγγενείς που χρειάζονταν να τις συνοδεύσουν έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί οι ίδιοι. Μια φυσική καταστροφή έχει μετατραπεί σε μια ανθρωπογενή θηριωδία.

Δεν υπάρχουν γυναίκες γιατροί για τις τραυματισμένες γυναίκες

Τοπικές πηγές στην Κουνάρ και τη Νανγκαρχάρ ανέφεραν ότι τα ιατρικά κέντρα στις επαρχίες αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη γυναικών γιατρών, γεγονός που περιπλέκει σημαντικά τη θεραπεία τραυματισμένων γυναικών. «Έχουμε πληροφορίες για τους θανάτους αρκετών τραυματισμένων εγκύων γυναικών που πέθαναν λόγω της έλλειψης γυναικών γιατρών», δήλωσε στην DW η Ζάχρα Χαγκπαράστ, οδοντίατρος.

«Γνωρίζετε πόσες γυναίκες γιατροί και νοσοκόμες στο Αφγανιστάν είναι αυτήν τη στιγμή έτοιμες να ξεκινήσουν αμέσως για να βοηθήσουν αυτές τις τραυματισμένες γυναίκες;» ρώτησε η Χαγκπαράστ. «Αλλά οι Ταλιμπάν δεν τους δίνουν άδεια». Η Χαγκπαράστ, η οποία τώρα ζει στη Γερμανία, αναγκάστηκε να κλείσει το οδοντιατρείο της στην Καμπούλ μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, μετά την αποχώρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Οι διαμαρτυρίες της, σε συνδυασμό με τη συναναστροφή της με άλλες γυναίκες που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εργασία τους και να αποσυρθούν από τη δημόσια ζωή, την κατέστησαν στόχο των Ταλιμπάν. Συνελήφθη, κακομεταχειρίστηκε και αφέθηκε ελεύθερη έναντι χρημάτων.

Αυτός ο σεισμός, υπογραμμίζει μια ευρύτερη, μακροχρόνια κρίση: Το ίδιο το απαρτχάιντ λόγω φύλου οδηγεί στον εκτοπισμό των γυναικών.

