Με τις 489 σελίδες του, το βιβλίο του Υμπέρ Γκερέν «ρίχνει φως στην ιστορία του διαγωνισμού πέρα από τη λάμψη»

O Υμπέρ Γκερέν (Hubert Guérin), ο οποίος κάποτε διετέλεσε αναπληρωτής της επί χρόνια προέδρου του διαγωνισμού Miss France, Ζενεβιέβ ντε Φοντενάι (Geneviève de Fontenay), με μόλις 489 σελίδες έχει προκαλέσει αναβρασμό στη Γαλλία. Στο βιβλίο του «Miss France, du rêve à la réalité», («Μις Γαλλία, από το όνειρο στην πραγματικότητα»), που δημοσιεύτηκε στις 8 Σεπτεμβρίου, καταγράφει την ιστορία πίσω από τα παρασκήνια του διαγωνισμού ομορφιάς και μιλά για τη σεξουαλική βία που υπέστησαν οι διαγωνιζόμενες μεταξύ 1996 και 2002.

Η έρευνά του, βασίζεται σε ανώνυμες μαρτυρίες σχεδόν 60 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων περίπου δέκα πρώην νικητριών του διαγωνισμού. Στο βιβλίο του, μιλάει για κάθε περιστατικό: Για ανεπιθύμητα αγγίγματα κατά τη διάρκεια φωτογραφίσεων έως φερόμενους βιασμούς, εξαναγκαστικό στοματικό σεξ και λεκτικό εξευτελισμό. Σε ηλικία μόλις 27 ετών και με τη βοήθεια ενός μικρού ανεξάρτητου εκδότη, ο Γκερέν «σπάει» το μοτίβο σιωπής, που όπως σημειώνει, επιβάλλεται από συστημική πίεση εντός της βιομηχανίας των καλλιστείων.

Με τις 489 σελίδες του, το βιβλίο του Υμπέρ Γκερέν «ρίχνει φως στην ιστορία του διαγωνισμού πέρα από τη λάμψη», σύμφωνα με τη Le Parisien. «Βγήκα Μις Γαλλία, με βίασαν λίγες ώρες αργότερα», «την επόμενη μέρα της στέψης μου, με ανάγκασαν να κάνω στοματικό σεξ», «κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης, μου άγγιξαν τα στήθη, πιέζοντάς με στον τοίχο», γράφει o Γκερέν, χωρίς να κατονομάζει καμία υποψήφια ή νικήτρια του διαγωνισμού. Πολλά πρόσωπα στον διαγωνισμό ομορφιάς, φυσικά, συμπεριλαμβανομένων άλλων νικητριών του βραβείου Μις Γαλλία, αρνήθηκαν ότι έπεσαν θύματα κακοποίησης ή ότι είχαν οποιαδήποτε γνώση για κακοποίηση κατά τη διάρκεια της θητείας τους στον διαγωνισμό.

Je n’ai jamais discuté avec Hubert Guérin, ce qu’il dit à mon sujet est faux et inventé de toutes pièces.

Ses propos sont très graves et je ne compte pas le laisser faire.

Pendant mon année et depuis ces 10 années, l’Organisation Miss France m’a toujours protégée. — CamilleCerf (@CamilleCerfOff) September 6, 2025

Η νικήτρια του βραβείου Μις Γαλλία 2015, Καμίλ Σερφ, αρνήθηκε δημόσια τις δηλώσεις του Γκερέν στο βιβλίο του, δηλώνοντας: «Δεν έχω μιλήσει ποτέ με τον Υμπέρ Γκερέν. Αυτά που λέει για μένα είναι ψευδή και εντελώς κατασκευασμένα. Οι δηλώσεις του είναι πολύ σοβαρές και δεν σκοπεύω να τον αφήσω να τη γλιτώσει. Κατά τη διάρκεια του έτους που κέρδισα και σε αυτά τα 10 χρόνια, η διοργάνωση Μις Γαλλία με προστάτευε πάντα». Η Σιλβί Τελιέ, από την πλευρά της, η οποία κέρδισε τον διαγωνισμό ομορφιάς το 2002 και διετέλεσε εθνική διευθύντρια του Μις Γαλλία, δήλωσε στο RTL ότι δεν γνώριζε κανένα τέτοιο περιστατικό κατά τη διάρκεια της θητείας της, αλλά θα είχε ενθαρρύνει νομικές διαδικασίες εάν είχαν παρουσιαστεί αξιόπιστες κατηγορίες.

«Εάν αυτές οι κατηγορίες αποδειχθούν αληθείς, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στα θύματα»

Σε απάντησή της, η διοργάνωση Μις Γαλλία ανέφερε στο ότι είχε ενημερωθεί για τους αναφερόμενους ισχυρισμούς περί «σεξουαλικής βίας και παραβιάσεων» κατά της ακεραιότητας των υποψηφίων, οι οποίοι φέρονται να έλαβαν χώρα μεταξύ 1990 και 2002. Ωστόσο, επέμεινε ότι εάν τα γεγονότα αποδεικνύονταν, αυτό θα «μας ανησυχούσε βαθιά όλους», προσθέτοντας ότι «οποιαδήποτε μορφή σεξουαλικής βίας, κακοποίησης ή παρενόχλησης είναι απαράδεκτη».

«Εάν αυτές οι κατηγορίες αποδειχθούν αληθείς, εκφράζουμε την αλληλεγγύη και την πλήρη υποστήριξή μας στα θύματα», σημειώνεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας: «Η Ένωση Μις Γαλλία επιθυμεί να επιβεβαιώσει ότι ο διαγωνισμός τιμά τις γυναίκες με σεβασμό, αξιοπρέπεια και καλοσύνη».

Το #MeToo στη Γαλλία, παίρνει φωνή χάρη σε ένα βιβλίο

«Όλοι οι θύτες είναι φωτογράφοι, κάμεραμαν, δημοσιογράφοι, μέλη που έχουν κάποια σχέση με την επιτροπή. Αυτά τα άτομα που κινούνται στον κύκλο των διαγωνιζόμενων ή νικητριών, εκμεταλλεύονται συχνά την αφέλεια της νεότητάς τους για να τις κακοποιήσουν, προσφέροντάς τους είτε μια περιφερειακή εκλογή είτε μια δωρεάν φωτογράφιση», τονίζει ο Υμπέρ Γκερέν στο BFMTV. Ο ίδιος, σημειώνει ότι με το βιβλίο του, επιθυμεί να ξεκινήσει ένα «Metoo των Miss France».

