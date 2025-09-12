Τι χρήματα διεκδικεί η Εθνική Ελλάδος στο EuroBasket 2025

Όλα τα ποσά

Η Εθνική Ελλάδος με αιχμή του δόρατος τον ασταμάτητο Γιάννη Αντετοκούνμπο, μπαίνει σε θέση μάχης απέναντι στην Τουρκία του Εργκίν Αταμάν καθώς πέρασε στην ημιτελική φάση του EuroBasket 2025 για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια απουσίας (από το 2009), ενώ ο νικητής που θα κριθεί από το άλλο ζευγάρι των Γερμανία - Φινλανδία θα διεκδικήσει την κατάκτηση του ευρωπαϊκού μπασκετικού τροπαίου.

Σε αντίθεση με τα πλέι οφ του NBA ή τις διοργανώσεις της UEFA, το Ευρωμπάσκετ δεν διαθέτει παχυλό ή προκαθορισμένο χρηματικό έπαθλο για τη θριαμβεύτρια ομάδα, ενώ δεν υπάρχουν μπόνους ειδικά για τους παίκτες.

