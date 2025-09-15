Υποχωρεί η «μανία» Labubu - Πόσα δισ. δολάρια χάθηκαν από την κεφαλαιοποίηση της Pop Mart

Η φρενίτιδα γύρω από τις κούκλες Labubu έχει αρχίσει να υποχωρεί, εξαφανίζοντας δισεκατομμύρια δολάρια από την κεφαλαιοποίηση της Pop Mart, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg

Ειδικότερα, η μετοχή της εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών με έδρα το Πεκίνο, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, διολίσθησε σχεδόν 9%, μετά την υποβάθμισή της από την JPMorgan η οποία επικαλέστηκε αδύναμους καταλύτες και μη ελκυστική αποτίμηση. Παρά την πτώση, η μετοχή της Pop Mart έχει σημειώσει κέρδη πάνω από 180% σε ετήσια βάση και παραμένει στην κορυφή του δείκτη Hang Seng.

