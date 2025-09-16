Το φαινόμενο Materialists: Γιατί οι χρήστες αναφέρουν την A24 στα dating apps;

To A24, εκτός από τις κινηματογραφικές αίθουσες, κατακτά και τις εφαρμογές γνωριμιών

Εφαρμογή γνωριμιών αποκάλυψε ότι οι αναφορές στο κινηματογραφικό στούντιο A24 έχουν αυξηθεί κατά 65% στα προφίλ των μελών της, τους τελευταίους 12 μήνες. Το Feeld απευθύνεται σε άτομα που αναζητούν εναλλακτικές μορφές σχέσεων, με πολλές γυναίκες να έχουν προφίλ. Παρ’ όλα αυτά, η πλειονότητα των χρηστών που αναφέρουν την A24 στα προφίλ τους είναι cisgender άντρες, ετεροφυλόφιλοι, ηλικίας 26-30 ετών, όπως γράφει ο Guardian.

Η A24, που ξεκίνησε ως μια μικρή και ανεξάρτητη εταιρεία διανομής στις ΗΠΑ όταν ιδρύθηκε το 2012, διαθέτει σήμερα παγκόσμια παρουσία και απολαμβάνει εξαιρετικά υψηλή αφοσίωση στο brand, χάρη στις προσεκτικά επιλεγμένες ταινίες της. Όσον αφορά την κατάκτηση των online datings, αυτό προκύπτει από την ταινία Materialists, με πρωταγωνιστές τους Ντακότα Τζόνσον, Κρις Έβανς και Πέδρο Πασκάλ. Η ταινία αφηγείται τις δυσκολίες της ερωτικής ζωής μιας «προξενήτρας», που βρίσκεται διχασμένη ανάμεσα σε έναν ισχυρό χρηματιστή και έναν άφραγκο ηθοποιό και πρώην της. Το Materialists κέρδισε επαίνους για τον σκεπτικισμό του απέναντι στο σύγχρονο φλερτ και για τη διαυγή ματιά της ηρωίδας πάνω σε αυτό που πολλοί θεωρούν “αγορά γνωριμιών”.

Για την προώθηση της ταινίας την άνοιξη, η A24 λάνσαρε την ιστοσελίδα menofny.com, όπου κάτοικοι του Μανχάταν μπορούσαν να καταχωρήσουν τα βασικά προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του μισθού τους, σε έναν ζωντανό πίνακα κατάταξης, που ταξινομούσε τους άντρες βάσει βασικών χαρακτηριστικών. Τα δεδομένα προβλήθηκαν στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και σε γιγαντοοθόνες σε όλη την πόλη.

Η Feeld, με τη σειρά της, δήλωσε ότι οι αναφορές στην A24 εντοπίζονται σε προφίλ σε όλο τον κόσμο, κάτι που δείχνει ότι το στούντιο έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο εναλλακτικής αλλά και δημοφιλούς ψυχαγωγίας. Επίσης, φαίνεται ότι είναι στενά και δυναμικά συνδεδεμένο με την ψηφιακή κουλτούρα της βασικής του δημογραφικής ομάδας.

Η αναφορά στο στούντιο A24 δεν δηλώνει απλώς «μ’ αρέσουν αυτές οι ταινίες». Λειτουργεί περισσότερο ως ένα σήμα πολιτισμικής ταυτότητας: Μαρτυρά ότι ο χρήστης παρακολουθεί σύγχρονο σινεμά πέρα από το mainstream, συσχετίζοντας έτσι τον εαυτό του με “ποιοτικό” κινηματογράφο, καλλιτεχνικές ευαισθησίες και ανεξάρτητο γούστο.