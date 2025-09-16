LIFE NOW

Τα 10 επαγγέλματα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 2035

JTeam

16 Σεπτεμβρίου 2025

Τα 10 επαγγέλματα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 2035
Unsplash
Ειδικοί από εταιρεία λογισμικού αυτοματισμού παρουσιάζουν τις 10 θέσεις εργασίες που θα σταματήσουν να υπάρχουν ή θα καταστούν περιττές την επόμενη δεκαετία

Λόγω της αδιάκοπης ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης, τα περισσότερα επαγγέλματα, από τη δημοσιογραφία μέχρι και το μάρκετινγκ, βρίσκονται αντιμέτωπα με μία αναπόφευκτη κρίση όσον αφορά το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Mirror, η έρευνα της Linkee εξέτασε πόσο πιθανό είναι η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει διάφορα επαγγέλματα, ποιες δουλειές αναμένεται να αναπτυχθούν στο μέλλον και ποια είναι πιο σημαντικά για το κοινό, ώστε να εντοπίσει ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο να εξαφανιστούν από τα ρομπότ.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Gazzetta.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα

BEST OF LIQUID