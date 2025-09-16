Τα 10 επαγγέλματα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι το 2035

Ειδικοί από εταιρεία λογισμικού αυτοματισμού παρουσιάζουν τις 10 θέσεις εργασίες που θα σταματήσουν να υπάρχουν ή θα καταστούν περιττές την επόμενη δεκαετία

Λόγω της αδιάκοπης ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης, τα περισσότερα επαγγέλματα, από τη δημοσιογραφία μέχρι και το μάρκετινγκ, βρίσκονται αντιμέτωπα με μία αναπόφευκτη κρίση όσον αφορά το ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Mirror, η έρευνα της Linkee εξέτασε πόσο πιθανό είναι η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει διάφορα επαγγέλματα, ποιες δουλειές αναμένεται να αναπτυχθούν στο μέλλον και ποια είναι πιο σημαντικά για το κοινό, ώστε να εντοπίσει ποια επαγγέλματα κινδυνεύουν περισσότερο να εξαφανιστούν από τα ρομπότ.

