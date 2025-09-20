Αυτό το ελληνικό νησί βραβεύτηκε για την "Προστασία του Κλίματος"

Αυτό το μικρό νησί στα Δωδεκάνησα λειτουργεί ως πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης.

Το νησί της Χάλκης που έχει καταφέρει να λειτουργεί ως πρότυπο μοντέλο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, προσέθεσε έναν ακόμη τίτλο στη διαδρομή του, κατακτώντας την πρώτη θέση στην κατηγορία Προστασία του Κλίματος στα φετινά Innovation in Politics Awards 2025, ανάμεσα σε εκατοντάδες υποψηφιότητες από όλη την Ευρώπη.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία, στην πόλη της Βιέννης, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο του ετήσιου Innovation in Politics Gala, όπου παρουσιάστηκαν οι πιο καινοτόμες πολιτικές πρωτοβουλίες από όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος της Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης, η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο διεθνή αναγνώριση για το έργο «Greece’s First Eco Island», αλλά και έναν μεγάλο σταθμό για την Ελλάδα και τον νησιωτικό κόσμο.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr