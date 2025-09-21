Λέρος: Η πρωτοβουλία "Pixelakia" που μαθαίνει στα παιδιά την αλγοριθμική σκέψη

O Μανόλης Μακρής και ο Βαγγέλης Νομικός δημιουργούν τα Pixelakia στη Λέρο και τα παιδιά βρίσκουν την ευκαιρία να «ακονίσουν» το μυαλό τους.

Σε ένα ακριτικό νησί, τη Λέρο, ο Μανόλης Μακρής δημιουργεί τα «Pixelakia». Μαζί του σε αυτή την πρωτοβουλία είναι και ο Βαγγέλης Νομικός από τη Σύρο.

O Μανόλης Μακρής μίλησε γι' αυτή την πρωτότυπη ιδέα που είχανε, τις εντυπώσεις του απ' όλο αυτό το «ταξίδι» μέχρι τώρα, αλλά και τους στόχους για τη συνέχεια.

Τι είναι τα Pixelakia; Πότε ξεκίνησε αυτό το εγχείρημα;

«Τα Pixelakia είναι μια πρωτοβουλία που έγινε πριν περίπου 2 χρόνια, το 2024, μετά την τελευταία χρονιά του αποκλεισμού λόγω covid. Βλέπαμε με έναν φίλο ότι τα παιδιά όλο και περισσότερο απορροφούνται από τα τάμπλετ και τα κινητά. Έβλεπα ότι αυξανόταν ο δείκτης ευφυΐας και χαμήλωνε ο δείκτης ενσυναίσθησης. Έτσι λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι για τα παιδιά στο μέρος που μένουμε — να τους δώσουμε ένα ερέθισμα και να τους προσφέρουμε μια ευκαιρία να γίνουν πιο δημιουργικά.

