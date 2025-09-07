Οι millennials γονείς μεγαλώνουν παιδιά που δεν τους σέβονται - 10 λόγοι που συμβαίνει αυτό

Οι millennials που έγιναν τώρα γονείς, δυσκολεύονται να κερδίσουν τον σεβασμό των παιδιών τους. Η επιστήμη εξηγεί τι κρύβεται πίσω από αυτό το φαινόμενο.

Η γονεϊκότητα είναι γεμάτη προκλήσεις, δυσκολίες και προσωπικές μάχες. Κάθε ημέρα είναι και μια ξεχωριστή ιστορία, που δεν γνωρίζεις πώς θα εξελιχθεί. Όλοι οι γονείς δίνουν καθημερινά το 100% του εαυτού τους, προκειμένου να διαχειριστούν δεκάδες tasks και να τακτοποιήσουν αμέτρητες υποχρεώσεις, κρατώντας την πολυσυζητημένη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής - όσο ανέφικτο κι αν φαντάζει αυτό. Στόχος κάθε ημέρας: να είναι χαρούμενα τα παιδιά τους και εκείνοι να νιώθουν ικανοποιημένοι από τη συνολική προσπάθεια που κατέβαλαν.

Σύμφωνα με ψυχολόγους, οι millennials που είναι τώρα γονείς, αισθάνονται μια συνεχή πίεση ότι πρέπει πάντα να κάνουν το σωστό, να είναι τέλειοι γονείς, τέλειοι σύντροφοι, τέλειοι επαγγελματίες. Και όλα αυτά σε μια κοινωνία που προσπαθεί συνεχώς να τους εξαντλήσει, να τους υπομονεύσει, να δοκιμάσει τα όριά τους. Αυτές οι προσδοκίες είναι που, τελικά τους εγκλωβίζουν. Όπως έχει αποδειχθεί, πολλές φορές οι γονείς στην προσπάθειά τους να εκπαιδεύσουν σωστά τα παιδιά τους και να τα κάνουν χαρούμενα, προβαίνουν σε σοβαρά λάθη, τα οποία έχουν ως κόστος τον σεβασμό προς το πρόσωπό τους.

Το γεγονός ότι το συναίσθημα βρίσκεται συνεχώς ένα βήμα μπροστά από τη λογική και η αγάπη τους για τα παιδιά δεν τους επιτρέπει να είναι αυστηρά μαζί τους, είναι βέβαιο πως λειτουργεί επιβαρυντικά. Τα όρια ξεπερνιούνται και οι ρόλοι συγχέονται. Στην προσπάθεια να γίνουν καλύτεροι γονείς από τις προηγούμενες γενιές, χάνουν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να πορεύονται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ακολουθεί μια λίστα με τις 10 λανθασμένες συμπεριφορές των γονέων προς τα παιδιά.

freepik



10 συμπεριφορές των millennials γονέων που μάλλον εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους