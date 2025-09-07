Οι millennials γονείς μεγαλώνουν παιδιά που δεν τους σέβονται - 10 λόγοι που συμβαίνει αυτό
7 Σεπτεμβρίου 2025
Η γονεϊκότητα είναι γεμάτη προκλήσεις, δυσκολίες και προσωπικές μάχες. Κάθε ημέρα είναι και μια ξεχωριστή ιστορία, που δεν γνωρίζεις πώς θα εξελιχθεί. Όλοι οι γονείς δίνουν καθημερινά το 100% του εαυτού τους, προκειμένου να διαχειριστούν δεκάδες tasks και να τακτοποιήσουν αμέτρητες υποχρεώσεις, κρατώντας την πολυσυζητημένη ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής - όσο ανέφικτο κι αν φαντάζει αυτό. Στόχος κάθε ημέρας: να είναι χαρούμενα τα παιδιά τους και εκείνοι να νιώθουν ικανοποιημένοι από τη συνολική προσπάθεια που κατέβαλαν.
Σύμφωνα με ψυχολόγους, οι millennials που είναι τώρα γονείς, αισθάνονται μια συνεχή πίεση ότι πρέπει πάντα να κάνουν το σωστό, να είναι τέλειοι γονείς, τέλειοι σύντροφοι, τέλειοι επαγγελματίες. Και όλα αυτά σε μια κοινωνία που προσπαθεί συνεχώς να τους εξαντλήσει, να τους υπομονεύσει, να δοκιμάσει τα όριά τους. Αυτές οι προσδοκίες είναι που, τελικά τους εγκλωβίζουν. Όπως έχει αποδειχθεί, πολλές φορές οι γονείς στην προσπάθειά τους να εκπαιδεύσουν σωστά τα παιδιά τους και να τα κάνουν χαρούμενα, προβαίνουν σε σοβαρά λάθη, τα οποία έχουν ως κόστος τον σεβασμό προς το πρόσωπό τους.
Το γεγονός ότι το συναίσθημα βρίσκεται συνεχώς ένα βήμα μπροστά από τη λογική και η αγάπη τους για τα παιδιά δεν τους επιτρέπει να είναι αυστηρά μαζί τους, είναι βέβαιο πως λειτουργεί επιβαρυντικά. Τα όρια ξεπερνιούνται και οι ρόλοι συγχέονται. Στην προσπάθεια να γίνουν καλύτεροι γονείς από τις προηγούμενες γενιές, χάνουν τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να πορεύονται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ακολουθεί μια λίστα με τις 10 λανθασμένες συμπεριφορές των γονέων προς τα παιδιά.
10 συμπεριφορές των millennials γονέων που μάλλον εκμεταλλεύονται τα παιδιά τους
- #1 Υποκύπτεις στα ξεσπάσματα θυμού.
- #2 Επιτρέπεις να περνούν χρόνο μπροστά από οθόνες, παρά τη μη υποδειγματική συμπεριφορά που προηγήθηκε.
- #3 Είσαι περισσότερο φίλος παρά γονέας, με αποτέλεσμα να μπερδεύονται τα όρια και να χάνονται οι ισορροπίες.
- #4 Ξεχωρίζεις τα αδέρφια μεταξύ τους και δεν είσαι ακριβοδίκαιος.
- #5 Δεν ζητάς ποτέ από το παιδί να συνεισφέρει στην καθαριότητα του σπιτιού.
- #6 Δεν λες ποτέ «όχι».
- #7 Δεν εφαρμόζεις ποτέ τις συνέπειες των λάθος συμπεριφορών τους.
- #8 Δεν επιτρέπεις στο παιδί να αποτύχει και συνεπώς ούτε να δοκιμάσει νέα πράγματα.
- #9 Δίνεις συνεχώς μια «τελευταία ευκαιρία», χάνοντας εντελώς τον έλεγχο.
- #10 Δεν έχεις θέσει ξεκάθαρα όρια, με αποτέλεσμα το παιδί να μην γνωρίζει που πρέπει να σταματήσει.
