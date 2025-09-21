Στο σφυρί για 300.000 λίρες η «Λίνα» του Αϊνστάιν

Ένα βιολί από τη συλλογή του Άλμπερτ Αϊνστάιν, βγαίνει σε δημοπρασία τον Οκτώβριο στη Βρετανία, με εκτιμώμενη τιμή έως 300.000 λίρες.

Ένα σπάνιο βιολί που ανήκε στον Άλμπερτ Αϊνστάιν, έναν από τους διασημότερους επιστήμονες στην ιστορία, αναμένεται να πουληθεί έως και 300.000 λίρες σε επικείμενη δημοπρασία στη Βρετανία.

Το όργανο, που κατασκευάστηκε το 1894, θεωρείται το πρώτο βιολί που αγόρασε ο ίδιος ο Αϊνστάιν και θα βγει στο σφυρί στις 8 Οκτωβρίου από τον οίκο Dominic Winter Auctioneers στο South Cerney του Γκλόστερσαϊρ.

Μαζί με το βιολί, στη δημοπρασία θα διατεθούν και άλλα προσωπικά αντικείμενα του φυσικού, όπως μια σέλα ποδηλάτου, το έντυπο παραγγελίας της και ένα βιβλίο φιλοσοφίας που χάρισε σε φίλο του το 1932.

Ο ανώτερος δημοπράτης και ειδικός στα ιστορικά αναμνηστικά, Κρις Όλμπερι, δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που αναλαμβάνουν τη διάθεση αυτών των «εξαιρετικών ιστορικών αντικειμένων». Όπως αποκάλυψε, το βιολί έφτασε στον οίκο σε κακή κατάσταση, με αποκολλημένο τον ηχητικό στύλο και τη γέφυρα. Ωστόσο, αποκαταστάθηκε επαγγελματικά και μάλιστα η ιστοσελίδα του οίκου φιλοξενεί σύντομο ηχητικό δείγμα από την εκτέλεσή του.

Ένα στοιχείο που συγκίνησε τους ειδικούς είναι η χάραξη «Lina» στο πίσω πάνελ του βιολιού, όνομα με το οποίο, σύμφωνα με τις πηγές, αποκαλούσε ο Αϊνστάιν όλα τα βιολιά του.

Η ιστορία του οργάνου είναι επίσης αξιοσημείωτη. Ο Αϊνστάιν το δώρισε στον στενό του φίλο και συνάδελφο φυσικό Μαξ φον Λάουε στα τέλη του 1932, λίγο πριν εγκαταλείψει τη Γερμανία λόγω της ανόδου του ναζισμού και του αντισημιτισμού. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο φον Λάουε το χάρισε στη θαυμάστρια του Αϊνστάιν Μαργκαρέτε Χόμριχ, και σήμερα η δισέγγονή της το φέρνει στη δημοπρασία.

Εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο βιολί συνόδευε τον Αϊνστάιν από την εφηβεία του έως και τα χρόνια της πρώιμης ακαδημαϊκής του καριέρας, περίοδος κατά την οποία δημοσίευσε τις θεμελιώδεις θεωρίες του για τη σχετικότητα (1905 και 1915).

Δεν είναι η πρώτη φορά που όργανο του Αϊνστάιν προσελκύει το ενδιαφέρον συλλεκτών. Το 2018, ένα άλλο βιολί που του είχε χαριστεί κατά την άφιξή του στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1933 πουλήθηκε στη Νέα Υόρκη για 416.500 δολάρια (περίπου 370.000 λίρες).

Η φετινή δημοπρασία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συνδυάζει την ιστορική σημασία του Αϊνστάιν με τη σπανιότητα ενός προσωπικού του αντικειμένου, το οποίο φανερώνει μια λιγότερο γνωστή πτυχή της ζωής του: την αγάπη του για τη μουσική.