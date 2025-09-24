Αϊτάνα Μπονμάτι: Ποια είναι η 27χρονη με τις τρεις «Χρυσές Μπάλες»

Η Αϊτάνα Μπονμάτι, που μεγάλωσε με πρότυπο τον Αντρές Ινιέστα, έχει από το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου τρεις Χρυσές Μπάλες, αλλά αυτό δεν είναι καν το μεγαλύτερό της επίτευγμα. Ποια είναι γυναίκα-σύμβολο στην Ισπανία

Πολύ συχνά λένε ότι ο δρόμος προς την κορυφή είναι μοναχικός. Για την Αϊτάνα Μπονμάτι, όμως, ήταν και η αρχή ενός ταξιδιού που έμελλε να αλλάξει το ποδόσφαιρο Γυναικών.

Η 27χρονη μέσος της Μπαρτσελόνα κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη φορά τη Χρυσή Μπάλα, γράφοντας ιστορία ως η πρώτη ποδοσφαιρίστρια που το καταφέρνει. Κι όμως, η χρονιά της δεν ήταν ιδανική, καθώς έφτασε μια ανάσα από την κορυφή τόσο στο Women's Champions League όσο και στο Women's EURO 025, αλλά και στις δύο διοργανώσεις αρκέστηκε στη δεύτερη θέση.

