Μία Pepsi με πίκλες, αντίδοτο στο «νεκρό internet»: Η ζήτηση για τον άνθρωπο στην ψηφιακή έρημο

Ένα πλαστικό ποτήρι, Pepsi, πίκλες, και ένα ακόμα «μυστικό» συστατικό.

«Πώς να φτιάξετε Pepsi με πίκλες στο σπίτι τσάμπα». Ο χρήστης υπό το ψευδώνυμο M&Jmetal, σίγουρα δεν ένιωθε ότι έκανε κάτι έξω από το comfort zone του, όταν ανάρτησε αυτό το βίντεο.

«Θα κάνω ένα βίντεο για το πώς να κάνετε Pickle Pepsi στο σπίτι. Δύο πίκλες και λίγη Pepsi παιδιά. Είδα στα KFC έναν τύπο να την πληρώνει δύο δολάρια και λέω "τι στο διάολο. Στο σπίτι γίνεται δωρεάν"».

Τα λίγα που μπορεί να συμπεράνει κανείς από αυτόν τον μποέμη, που βγαίνει στο γυαλί του Youtube χωρίς μακιγιάζ, με ατημέλητη φαλάκρα και το χαρισματικό λοξό του βλέμμα, είναι ότι ξεκίνησε ως ένας καθημερινός τύπος που αρέσκεται στο κυνήγι πολύτιμων μετάλλων, και στα videogames.

Τα χόμπι του αντανακλούν τέλεια έναν κοινωνικό νομά. Από τη μία ένα ανέλπιδο κυνήγι ευτυχίας, από της άλλη η ζωή μέσα στην ηλεκτρονική φυγή, ένα από τα «mellow» κανάλια που βλέπεις για να σου βγάλει το πρώτο χασμουρητό πριν τον ύπνο.

