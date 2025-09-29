La Luz del Mundo: Εκκλησία με 5 εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως κατηγορείται για συστηματική κακοποίηση γυναικών και ανηλίκων

Συνολικά 6 άτομα κατηγορούνται για μια εκτεταμένη συνωμοσία σεξουαλικής εμπορίας

Η εκκλησία La Luz del Mundo ιδρύθηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια. Υπήρξε πάντα οικογενειακή υπόθεση, ακόμα και όταν εξαπλώθηκε από το Μεξικό στις ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Εουσέμπιο «Ααρόν» Χοακίν Γκονζάλες ίδρυσε τη χριστιανική εκκλησία με έδρα τη Γκουανταλαχάρα, ενώ μετά τον θάνατό του τον διαδέχθηκε ο γιος του, Σάμουελ Χοακίν Φλόρες, το 1964. Όταν ο Σάμουελ πέθανε το 2014, ο γιος του, Ναασόν, ανέλαβε την εξουσία. Η La Luz del Mundo φέρεται πλέον να λειτουργεί και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και σε περίπου τον ίδιο αριθμό χωρών, με 5 εκατομμύρια μέλη παγκοσμίως.

Ωστόσο, νέες καταθέσεις στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν υποστηρίζουν ότι οι πατριάρχες της La Luz del Mundo, παρέδωσαν πολύ περισσότερα από μια ηγεσία αυτής της ευαγγελικής μεγαλοεκκλησίας. Όπως διαβάζουμε στον Guardian, ο Ναασόν και πέντε ακόμα άτομα – συμπεριλαμβανομένης της μητέρας του, κατηγορούνται για μια εκτεταμένη συνωμοσία σεξουαλικής εμπορίας. Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι κάθε γενιά εφάρμοζε μια «βαθιά ανησυχητική παράδοση» κακοποίησης ευάλωτων πιστών.

Ο Ναασόν Χοακίν Γκαρσία, ο οποίος είναι 56 ετών, εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης 16 ετών, αφότου παραδέχτηκε σε δικαστήριο στην Καλιφόρνια ότι κακοποίησε σεξουαλικά κορίτσια από την κοινότητά του. Σε ένα πρόσφατα αποκαλυφθέν κατηγορητήριο, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Γκαρσία, η μητέρα του και τέσσερις από τους συνεργάτες τους, χρησιμοποίησαν την εκκλησία για σεξουαλική εμπορία γυναικών και παιδιών στις ΗΠΑ. «Οι κατηγορούμενοι συμμετείχαν σε μια επιχείρηση εκβιασμού που εκμεταλλευόταν την Εκκλησία LLDM και επέμεναν για δεκαετίες να διευκολύνουν τη συστηματική σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και γυναικών - συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας φωτογραφιών και βίντεο σαδιστικής σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών», ανέφεραν οι εισαγγελείς ανακοινώνοντας τις κατηγορίες. Η Εύα Γκαρσία ντε Χοακίν, σύζυγος του Σάμουελ και μητέρα του Ναασόν, «προετοίμαζε τον σύζυγό της για σεξουαλική κακοποίηση και η ίδια κακοποιούσε σεξουαλικά ανήλικες και νεαρές γυναίκες» επί χρόνια, δήλωσαν επίσης οι εισαγγελείς.

Οι οπαδοί της εκκλησίας θεωρούν τον Γκαρσία ως «Απόστολο του Ιησού Χριστού» και πολλοί έχουν παραμείνει πιστοί σε αυτόν ακόμη και αφότου δήλωσε ένοχος για κακοποίηση ανήλικων κοριτσιών στο Λος Άντζελες το 2022. Η φερόμενη κουλτούρα κακοποίησης ξεκίνησε με τον Εουσέμπιο «Ααρόν» Χοακίν Γκονζάλες και συνεχίστηκε από τους απογόνους του. Όλοι ξεγελούσαν κορίτσια και νεαρές γυναίκες λέγοντάς τους ότι θα μπορούσαν να λάβουν μια «ειδική» ευλογία υπηρετώντας τους. Αυτό συχνά περιελάμβανε σεξουαλική δραστηριότητα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Στα ξένα media αναφέρεται ότι όλο αυτό το διάστημα, χρησιμοποιούσαν τα ταμεία της εκκλησίας ως προσωπική τους τράπεζα για να χρηματοδοτούν την κακοποίηση. Ο Ναασόν φέρεται να χρησιμοποίησε τις δωρεές των μελών του σε μάσκες, κοστούμια και σεξουαλικά βοηθήματα για να δημιουργήσει εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Είπε επίσης σε άλλους να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρήματα, τα οποία ονομάστηκαν «προσφορές αγάπης», για να αγοράσουν είδη καθαρισμού που προορίζονταν για την εξάλειψη ενδείξεων κακοποίησης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Εκείνος και η μητέρα του φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν τη δωρεάν εργασία πιστών για να χτίσουν ένα τεράστιο σπίτι στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το σπίτι της Εύας διέθετε ακόμη και μια «καταπακτή κρυμμένη κάτω από ένα κρεβάτι». Η φερόμενη καταπακτή έδωσε τη θέση της σε έναν υπόγειο χώρο με ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε μια κρυψώνα 220.000 δολαρίων και κοσμημάτων.

Ο Ναασόν και η Εύα αντιμετωπίζουν κατηγορίες που επιφέρουν μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για εκβίαση και της συνωμοσίας για εμπορία ανθρώπων με σεξουαλική εκμετάλλευση.