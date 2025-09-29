LIFE NOW

Gen Z: Ζητά τη βοήθεια των γονιών στην εύρεση εργασίας, μένει στο πατρικό μέχρι τα 30 και προτιμά τα ταξίδια από τα παιδιά

JTeam

29 Σεπτεμβρίου 2025

Gen Z: Ζητά τη βοήθεια των γονιών στην εύρεση εργασίας, μένει στο πατρικό μέχρι τα 30 και προτιμά τα ταξίδια από τα παιδιά
Unsplash
Οι νέοι και οι νέες σήμερα επιθυμούν μεγάλη ελευθερία επιλογών και σχεδιάζουν τη ζωή τους βραχυπρόθεσμα

Η υπερ-προσoντούχα Gen Ζ ετοιμάζεται να πάρει τα ηνία της παγκόσμιας οικονομίας από τις προηγούμενες γενιές, χωρίς ωστόσο να έχει λύσει κάποια δομικά της θέματα όπως ο «απογαλακτισμός» από το οικογενειακό περιβάλλον και η απαλλαγή από τα υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες που βιώνει.

Οι νέοι και οι νέες σήμερα επιθυμούν μεγάλη ελευθερία επιλογών και σχεδιάζουν τη ζωή τους βραχυπρόθεσμα, καθώς η αβεβαιότητα της εποχής περιορίζει τον ορίζοντα των προσδοκιών τους. Διαχρονικές αξίες όπως η εργασία, οι σπουδές και η οικογένεια επαναπροσφιορίζονται και συνδέονται με καινούριες αντιλήψεις και προτιμήσεις, όπως τα ταξίδια, οι εμπειρίες και η ψυχική ισορροπία και αρμονία, διαμορφώνοντας νέα μοντέλα ζωής.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα

BEST OF LIQUID