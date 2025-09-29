Gen Z: Ζητά τη βοήθεια των γονιών στην εύρεση εργασίας, μένει στο πατρικό μέχρι τα 30 και προτιμά τα ταξίδια από τα παιδιά
29 Σεπτεμβρίου 2025
Η υπερ-προσoντούχα Gen Ζ ετοιμάζεται να πάρει τα ηνία της παγκόσμιας οικονομίας από τις προηγούμενες γενιές, χωρίς ωστόσο να έχει λύσει κάποια δομικά της θέματα όπως ο «απογαλακτισμός» από το οικογενειακό περιβάλλον και η απαλλαγή από τα υψηλά επίπεδα εργασιακού στρες που βιώνει.
Οι νέοι και οι νέες σήμερα επιθυμούν μεγάλη ελευθερία επιλογών και σχεδιάζουν τη ζωή τους βραχυπρόθεσμα, καθώς η αβεβαιότητα της εποχής περιορίζει τον ορίζοντα των προσδοκιών τους. Διαχρονικές αξίες όπως η εργασία, οι σπουδές και η οικογένεια επαναπροσφιορίζονται και συνδέονται με καινούριες αντιλήψεις και προτιμήσεις, όπως τα ταξίδια, οι εμπειρίες και η ψυχική ισορροπία και αρμονία, διαμορφώνοντας νέα μοντέλα ζωής.
