LIFE NOW

Ανοίγει η συζήτηση για τέλος στα δέματα από Shein και Temu

JTeam

1 Οκτωβρίου 2025

Ανοίγει η συζήτηση για τέλος στα δέματα από Shein και Temu
Getty Images / Timon Schneider
Πόσα είναι τα δέματα από την Κίνα

Την επιβολή τέλους στα δέματα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης για να μπει φρένο στις ηλεκτρονικές αγορές από κινεζικές κυρίως πλατφόρμες ζητά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – (GR.EC.A), με επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία. Η συζήτηση ωστόσο δεν ανοίγει αποκλειστικά στη χώρα μας, καθώς η ΕΕ εδώ και καιρό εξετάζει την επιβολή τέλους διεκπεραίωσης ύψους 2 ή 3 ευρώ ανά δέμα, ανεξαρτήτως αξίας, στα πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια πακέτα που εισάγονται ετησίως στην Ένωση.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr

Google News logo

Αληθινές ιστορίες, βαθιά θέματα, καθημερινή έμπνευση. Ακολούθησε το JennyGr στο Google News.

Διαβάζονται Τώρα

BEST OF LIQUID