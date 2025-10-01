Ανοίγει η συζήτηση για τέλος στα δέματα από Shein και Temu

Πόσα είναι τα δέματα από την Κίνα

Την επιβολή τέλους στα δέματα που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης για να μπει φρένο στις ηλεκτρονικές αγορές από κινεζικές κυρίως πλατφόρμες ζητά ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου – (GR.EC.A), με επιστολή προς τα συναρμόδια υπουργεία. Η συζήτηση ωστόσο δεν ανοίγει αποκλειστικά στη χώρα μας, καθώς η ΕΕ εδώ και καιρό εξετάζει την επιβολή τέλους διεκπεραίωσης ύψους 2 ή 3 ευρώ ανά δέμα, ανεξαρτήτως αξίας, στα πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια πακέτα που εισάγονται ετησίως στην Ένωση.

