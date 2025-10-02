LIFE NOW

Το λίφτινγκ της Nike επιτέλους αποδίδει καρπούς

2 Οκτωβρίου 2025

Πυλώνες ανάπτυξης running και μπάσκετ. Το στοίχημα στη NikeSkims. Η εικόνα στην Κίνα και το comeback των Converse. Επενδυτική αισιοδοξία μετά τα μεγέθη του Q1

H απόπειρα ανάκαμψης της Nike αρχίζει να πιάνει τόπο, καθώς η μεγαλύτερη εταιρεία αθλητικών ειδών στον κόσμο αναπροσανατολίζει τις δραστηριότητές της γύρω από σπορ όπως το τρέξιμο και το μπάσκετ. Ο αθλητικός κολοσσός ανέφερε ότι οι προσπάθειες για την κυκλοφορία νέων προϊόντων, την ενίσχυση του μάρκετινγκ και την εκκαθάριση παλαιών αποθεμάτων βοήθησαν στην άμβλυνση μιας μακροχρόνιας πτώσης των πωλήσεων - όπως φάνηκε στα οικονομικά μεγέθη α' τριμήνου.

