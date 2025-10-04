Τα 10 ομορφότερα βιβλιοπωλεία-καφέ στον κόσμο

Η λίστα με τα πιο όμορφα βιβλιοκαφέ σύμφωνα με τις ψήφους περισσότερων από 200.000 αναγνωστών παγκοσμίως.

Τα βιβλιοπωλεία-καφέ, οι χώροι όπου η γνώση συναντά τη ζεστή ατμόσφαιρα με μια κούπα καφέ, έχουν καταφέρει να κλέψουν τις καρδιές των βιβλιόφιλων τα τελευταία χρόνια. Έπειτα από δύο μήνες ψηφοφορίας, η 1000 Libraries, μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ανάδειξη βιβλιοθηκών και βιβλιοπωλείων παγκοσμίως, αποκάλυψε τη λίστα με τα 10 πιο καινοτόμα βιβλιοπωλεία-καφέ στον κόσμο για το 2025.

Πάνω από 200.000 αναγνώστες ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση και ανέδειξαν αυτούς τους χώρους πολιτισμού από άκρη σε άκρη του κόσμου. Σύμφωνα με το 1000 Libraries, στον ψηφιακό κόσμο του σήμερα, αυτά τα βιβλιοπωλεία έχουν μετατραπεί σε φάρους ελπίδας, καθώς εκεί οι άγνωστοι μεταξύ τους γίνονται γνωστοί και η μοναξιά συνυπάρχει με την αίσθηση της κοινότητας.

Το πιο όμορφο βιβλιοκαφέ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε τη συνέχεια στο Travelgo.gr