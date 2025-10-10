Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο το Νόμπελ Ειρήνης 2025

«Για την ακούραστη δράση της υπέρ των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία»

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης από τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ στο Όσλο, «για την ακούραστη δράση της υπέρ των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της Βενεζουέλας και για τον αγώνα της για μια δίκαιη και ειρηνική μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία».

Κατά την τελετή απονομής στο Όσλο, ο πρόεδρος της επιτροπής, Γέργκεν Βάτνε Φρίντνες, χαρακτήρισε τη Ματσάδο ως «μια γενναία και αφοσιωμένη υπερασπίστρια της ειρήνης που κρατά άσβεστη τη φλόγα της δημοκρατίας μέσα σε ένα όλο και πιο σκοτεινό περιβάλλον».

«Αυτό είναι ακριβώς το νόημα της δημοκρατίας, η κοινή μας βούληση να υπερασπιζόμαστε τις αρχές της λαϊκής κυριαρχίας, ακόμα κι αν διαφωνούμε μεταξύ μας. Σε μια εποχή όπου η δημοκρατία απειλείται, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υπερασπιζόμαστε το κοινό έδαφος».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δραστηριοποιείται πολιτικά στη Βενεζουέλα εδώ και δεκαετίες και είναι ευρέως γνωστή για τη δέσμευσή της υπέρ των ελεύθερων εκλογών. Από τον Αύγουστο του 2024 έχει εξαφανιστεί από τη δημόσια ζωή, εξαιτίας των απειλών κατά της ζωής της. Η ίδια ανακοίνωσε την απόφασή της με μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στη Wall Street Journal με τίτλο: «Μπορώ να αποδείξω ότι ο Μαδούρο ηττήθηκε κατά κράτος».

«Σας γράφω κρυμμένη, φοβούμενη για τη ζωή και την ελευθερία μου, αλλά και για τη ζωή και την ελευθερία των συμπατριωτών μου, υπό το καθεστώς του Μαδούρο», έγραψε χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το BBC. Η ίδια περιγράφει στη συνέχεια τις μεθοδεύσεις του καθεστώτος Μαδούρο, όπως το ότι της απαγορεύτηκε να είναι υποψήφια και ότι αποκλείστηκε ακόμη και η αντικαταστάτριά της.

