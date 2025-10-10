Γιατί ο καινούργιος δίσκος της Τέιλορ Σουίφτ έχει φάει τόσο θάψιμο από τους fans της

Ένας άτυπος εμφύλιος έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους «Swifties»

Οι φανς της Τέιλορ Σούιφτ δεν είναι απλοί φανς. Και όχι άδικα εδώ που τα λέμε. Η ίδια έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να δημιουργήσει ένα άτυπο cult γύρω από το όνομά της. Κάθε της άλμπουμ έχει μια ασύλληπτη δυναμική στα charts ενώ το τελευταίο της tour έσπασε ρεκόρ που θα ζήλευαν και οι Beatles.

Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα σύγχρονο είδωλο της ποπ μουσικής που ναι μεν μια πρώτη ανάγνωση στέκεται σε αυτό αλλά το πράγμα είναι πιο βαθύ. Οι στίχοι της, η μουσική της και το ταλέντο της είναι η κινητήριος δύναμη των Swifties. Λογικό. Το τελευταίο της άλμπουμ όμως με τίτλο «The Life of a Showgirl» έχει κάνει ακόμη και τους πιο σκληροπυρηνικούς φανς να…κοιταχτούν μεταξύ τους με μια κάποια περιέργεια. Περιέργεια στην καλύτερη.

