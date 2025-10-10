Νικόλ Κίντμαν: Η πρώτη εξομολόγηση για το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν μίλησε με ειλικρίνεια για το διαζύγιο από τον Κιθ Έρμπαν, μετά από 19 χρόνια έγγαμου βίου.

Το 2025 επιφύλασσε σαρωτικές αλλαγές στη ζωή της ηθοποιού. Η Νικόλ Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Κιθ Έρμπαν, μετά από 19 χρόνια κοινής πορείας. Πριν φτάσει, όμως, στο οριστικό τέλος, έδωσε τη δική της μάχη, προκειμένου να κρατήσει «ζωντανό» τον γάμο της. Όπως υποστηρίζουν δημοσιεύματα στα διεθνή μέσα, τα πρώτα γκρίζα σύννεφα έκαναν την εμφάνισή τους στις αρχές του καλοκαιριού, και όπως αποδείχθηκε, ήταν και αυτά που οδήγησαν στο οριστικό τέλος.

Η πρώτη συνέντευξη μετά τον χωρισμό: «Όσο δύσκολο κι αν είναι, περνάει»

Στην πρώτη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, μετά την είδηση του χωρισμού, η Νικόλ Κίντμαν μίλησε με ειλικρίνεια, κοιτώντας κάθε γυναίκα στα μάτια. Η ηθοποιός δεν έκρυψε τα συναισθήματά της, ούτε την ψυχολογική αναταραχή που βιώνει, ωστόσο έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας.

Nicole Kidman is remaining optimistic despite her ongoing divorce from Keith Urban. https://t.co/XESmalajiF — Us Weekly (@usweekly) October 10, 2025

«Υπάρχει κάτι λυτρωτικό στο να ξέρεις ότι, όσο οδυνηρό ή δύσκολο κι αν είναι κάτι, υπάρχει τρόπος να το περάσεις. Θα πρέπει να το νιώσεις. Δεν μπορείς να το μουδιάσεις. Θα το νιώσεις, και κάποιες στιγμές θα μοιάζει ανυπέρβλητο. Θα νιώσεις σπασμένος, αλλά αν κινηθείς απαλά και αργά, κι αυτό μπορεί να πάρει πολύ καιρό, τελικά περνά», εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Η Νικόλ Κίντμαν αναφέρθηκε, επίσης, στη σημαντικότητα του χρόνου και των εμπειριών που βοηθούν στη διαχείριση κάθε κατάστασης. «Το καλύτερο με το να μεγαλώνεις είναι οι εμπειρίες που αποκτάς. Έτσι λες "α, έχω ξαναβρεθεί εδώ. Ξέρω πώς να το χειριστώ τώρα". Ή ακόμη κι αν δεν έχεις ξαναβρεθεί, έχεις περάσει κάτι παρόμοιο και ξέρεις ότι θα τα καταφέρεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Νικόλ Κίντμαν μοιράζεται μαθήματα ζωής

Η ηθοποιός, που πάντα κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, μιλάει πλέον ανοιχτά για τα βιώματά της. «Θέλω να μπορώ να μοιραστώ όσα έχω μάθει. Έχω δει πολλά, έχω ζήσει πολλά, έχω επιβιώσει από πολλά. Δεν θέλω να πω στους άλλους τι να κάνουν, αλλά αν μπορώ να μεταδώσω κάτι από τη σοφία που απέκτησα, το κάνω με χαρά».

Κλείνοντας, η Νικόλ Κίντμαν δήλωσε ευγνώμων για όσα έχει ζήσει, επιλέγοντας να εστιάσει στα θετικά. «Είμαι ευγνώμων που είμαι ζωντανή. Ευγνώμων που υπάρχω σε αυτόν τον κόσμο, που επιβιώνω ως γυναίκα, ως ηθοποιός, ως παραγωγός. Και πάνω απ’ όλα, τα παιδιά μου μού δίνουν τον σκοπό του να είμαι η προστάτιδά τους, να ξέρουν ότι υπάρχει πάντα ένα ασφαλές μέρος για να μεγαλώσουν».