Ο άνθρωπος πίσω από το νέο iPhone17 - Στα 14,3 δισεκ. δολάρια ανέρχεται πλέον η περιουσία του

Ο άγνωστος δισεκατομμυριούχος που δημιούργησε το iPhone 17 και είδε την περιουσία του να εκτοξεύεται.

Είναι δισεκατομμυριούχος, αλλά δεν είναι δημοφιλής όπως ο Έλον Μασκ ή ο Τζεφ Μπέζος. Ο Wang Laisheng έχει δημιουργήσει προϊόντα που σχεδόν όλοι έχουν χρησιμοποιήσει. Πιθανότατα χρησιμοποιείτε ένα αυτή τη στιγμή.

Ο Wang είναι ο συνιδρυτής και αντιπρόεδρος της Luxshare Precision Industry, μιας κινεζικής εταιρείας που αρχικά κατασκεύαζε καλώδια και αξεσουάρ για προϊόντα της Apple πριν αναλάβει την πρωτοβουλία να ξεκινήσει τη συναρμολόγηση των σημαντικότερων προϊόντων της Apple: τα κινητά.

Η περιουσία του εκτοξεύθηκε αυτές τις μέρες μετά την κυκλοφορία του iPhone 17 ενώ η μετοχή της Luxshare έχει αυξηθεί κατά 32%. Οι μετοχές έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Shenzhen της Κίνας και η εταιρεία φέρεται να στοχεύει στην εισαγωγή στο Χονγκ Κονγκ φέτος.

